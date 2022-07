Rózsa László tulajdonos elmondja, már huszonkét éve szervezik a táborokat, aminek minden alkalommal hatalmas sikere van. – Jelenleg épp a második turnus zajlik – mondta el Rózsa László. - A gyerekek medencében lubickolhatnak, lovagolhatnak, megismerkedhetnek a háziállatokkal, kertészkedhetnek, egyszóval megismerhetik a falusi életet. A következő turnus jövő héten indul, bentlakásos és bejárós formában is jöhetnek a gyerekek. Minden nap nyolc órára érkeznek, de már fél héttől tudjuk fogadni őket.

A táborozók megismerkedhetnek a tanyán élő állatokkal és azok gondozásával is. Kecskék, malacok és tyúkok mellett lovak és Pipacs, a bohókás csacsi, a tanya új lakója színesíti a farm életét. – A gyerekek nemcsak lovagolhatnak, de gondoskodhatnak is róluk, csutakolhatják, etethetik őket. Nagy sikere szokott lenni a lovaskocsizásnak is – mondta el a lovarda tulaja.