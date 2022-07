Létezik egy szakkifejezés, ami angolul így hangzik: Cry for help, magyarul segélykiáltás, mondta Kitanics Márk pszichológus. – Az öngyilkosságnak – ha csak nem hirtelen felindulásból történik, mert ilyen is van – mindig van előjele. Ha valaki úgy érzi, értéktelen, kilátástalan az élete, annak szinte minden esetben hangot ad. Ezek pici apró jelzések, nem biztos hogy egy laikus felismeri. Gyakran elhangzik ilyenkor, hogy nem ér sokat az élete, neki nincs semmi haszna, de az is lehet, hogy például lemondja a televízió vagy újság előfizetését, mintha arra készülne, hogy ezekre már nem lesz szüksége – mondja a szakember.

– Sokat panaszkodik, negatív a hangulata, sokat sír, vagy esetleg bespájzol bizonyos gyógyszerekből. Sok jel adódik, ám a körülötte lévők gyakran nem mernek beleavatkozni, mert félnek, hogy valamit esetleg félreértelmeznek. Az ember sajnos úgy van kódolva, hogy inkább kimaradna ezekből. Ilyenkor nagyon fontos ismerni, tudni, hogy milyen is a másik ember igazából, esetleg szülőként milyen kapcsolatom van a gyerekemmel, észreveszem-e, hogy nagy a baj? Sajnálatos módon az is gyakori eset, hogy valaki túl sokat beszél a negatív érzéseiről, és egy idő után már nem veszi komolyan a környezete. Ahogyan azt sem, hogy esetleg hosszú időn keresztül öngyilkossággal fenyegetőzik, de nem teszi meg, így elinflálódnak a szavai. Ezzel nagyon kell vigyázni, mindig, minden esetben nagyon komolyan kell venni ezeket a figyelmeztetéseket, mert nem tudhatjuk, mikor billen át az ember a fenyegetőzésből a valós cselekvésbe – mondja a szakember.

Kitanics Márk (archív): Mártonfai Déne

A pszichológus hozzátette, egy ilyen helyzetben nem lehet erőszakkal megfogni a másikat és szakemberhez vinni. Ami segíthet, az a nyugodt beszélgetés abszolút indirekt módon. Nem szabad egyenesen a másiknak szegezni a kérdést, hogy miért akar kárt tenni magában, vagy, hogy komolyan gondolja-e az öngyilkosságot. Higgadtan, empatikusan kell odafordulni a segítségre szorulóhoz. Az esetek nagyon nagy részében már néhány mély beszélgetés is sokat segít a bajba jutottnak, kialakul egy bizalmasabb kapcsolat, hiszen ezek az emberek szomjaznak a figyelemre és arra, hogy valaki meghallgassa őket. A pszichológus elmondta, gyakran nagyon beszűkült életet élnek azok, akik ennyire elkeserednek és a kapcsolati hálójuk is rettenetesen szegény. Szinte teljesen behúzódnak a csigaházukba.

– Ebben szintén az a veszélyes, hogy az emberek könnyen lemondanak a másikról, úgy vannak vele, hogy jobb is ha ezzel neki nem kell foglalkozni. Az is előfordul, hogy a család hajszol bele valakit az öngyilkosságba. Sok a gyógyíthatatlan beteg, a depressziós, akiknek már sokszor unják hallgatni az állandó panaszait. És ha megtörténik a tragédia, akkor fellélegeznek, mert leesett a teher a vállukról. Jó, ha tudjuk, hogy ez bűncselekménynek minősül még akkor is, ha passzív a közreműködő – tette hozzá Kitanics Márk.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy különbség van az elkövetés módjában a nemek között. Általában a férfiak választanak drasztikus módszereket, mint például az önakasztás, vonat elé fekvés vagy a magasból való leugrás. A nők inkább gyógyszereket vesznek be, vagy felvágják az ereiket. Ezért is volt nagyon megrázó a vasárnapi eset, hiszen úgy tudni, egy fiatal lány ugrott le a tízemeletes ház tetejéről.

Listavezető volt hazánk az öngyilkossági statisztikában

Magyarország hosszú éveken át listavezető volt az öngyilkossági statisztikában. Sok tanulmány született arról, mi lehet ennek az oka. Kitanics Márk elmondta, Kézdi Balázs pszichológus, professzor egyik elmélete az volt, hogy negatív kódokat hordoz a nyelvünk. Van-e még olyan nemzet, amely úgy tesz fel kérdéseket, hogy „Nem kérsz egy kis sütit? Nem jössz velem moziba?” A negativisztikus gondolkodás bele van kódolva a nyelvünkbe, ezáltal bele van kódolva az öngyilkosságra való hajlam is. Az így feltett kérdés magában hordozza a nemleges választ is. Márpedig az agyunkra és a tudatalattinkra hatnak ezek a mondatok. A beszéd ekvivalens a gondolkodással. Amit a verbalitással fejezünk ki, az van utána az agyunkban gondolkodás szintjén. Hiszen a gondolkodás egy belső beszélgetés. Ez az egész egy spirális folyamat, minden mindennel összekapcsolódik. Ezért nagyon összetett ez a kérdéskör és minden élethelyzet, minden eset más és más – mondta Kitanics Márk.