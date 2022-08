– Ön ezermester hírében áll. Amellett, hogy gépész, művészi értékű fafaragásokat készít. A sétapálcagyártást gondolom, nem tekinti nagy kihívásnak…

– A sorozatgyártás veszélye egyelőre nem fenyeget. Szépen megcsinálgatom, amennyi most kell. Körülbelül 250 elkészült, s abból közel kétszáz már kinn van a polgártársaknál. Habár nem nagyon látom, hogy sétáltatnák őket... Nekünk, a feleségemmel van három körünk, s azok mentén tisztogatjuk a várost, alkalmanként. Valahogy el kellene érni, hogy mások se tekintsék ezt cikinek! Titkon azt is remélem, hogy a városvezetésnek megtetszik az ötlet, s együtt lehetünk büszkék arra, hogy Szekszárdnak volt először sétapálcája. Aztán lehet majd Bajának, Siófoknak, Székesfehérvárnak és Budapestnek is. Miért ne indulhatna el innen egy, az ország egészére kiterjedő civil kezdeményezés?

– Mikor lenne boldog?

– Akkor, ha látnám a sétáltatott pálcákat városszerte. Annak nevelő hatása is lenne. Akinek a családtagja bekapcsolódna, az kétszer is meggondolná, hogy eldobjon-e egy sörösdobozt vagy egy papírzsebkendőt, amit majd a gyereke vagy a nagyapja szed össze. A sikerhez nem akciók kellenek, hanem folyamatos takarítás! És nem szurkolás, hanem tényleges cselekvés! Mert pillanatnyilag az a helyzet, hogy mindenkinek tetszik az ötlet, mindenki gratulál, de a pálcák, ha vannak is, pihennek.

Könyvet adott ki a szekszárdi keresztekről

Baltavári István 1952-ben született Ercsiben. Pályáját Kazincbarcikán kezdte, mint vegyipari gépész, majd a szekszárdi BVK-nál folytatta. Volt alkalmazott, gyárigazgató és vállalkozó. Nyugdíjasként is aktív. Közéletisége nem új keletű, egy ciklusban, 1994-1998-ig önkormányzati képviselő volt. Szívügyének tekinti a városszépítést, olyan értelemben is, hogy össze kell szedni a szemetet, és olyan értelemben is, hogy meg kell tisztítani, javítani az elhanyagolt épületeket (pl. présházakat) és szobrokat (pl. kőkereszteket). Szekszárd keresztjeiről és kápolnáiról, valamint Tolna megye 42 kálváriájáról gazdagon illusztrált könyvet adott ki. Munkáját felesége és sok barátja segíti.