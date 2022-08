A pedagóguspár járja az országot. Többnyire táborozó gyerekek fantáziáját mozgatják meg Fizika show című műsorukkal. Visszatérő vendégek Zánkán és Fonyódligeten. Tolnán a Mag-táborban résztvevő felsősök alkották a közönséget. Céljuk, hogy játékosan, humorosan adják át a tudást.

Nagyrészt a háztartásokban fellelhető kellékekkel dolgoznak: szívószál, biciklipumpa, PET-palack, kartondoboz, léggömb, rajzszög, pohár, kancsó, víz, sörös doboz, partvis, gyertya. De a show nélkülözhetetlen eleme a Tesla-tekercs és a mínusz 196 fokos folyékony nitrogén is. A tüzes, vizes, levegős, fénycsöves és durrantásos kísérletek nagy sikert arattak. Még a nagyvagány kisdiákok is elcsendesedtek. Néhol a gyerekeket is bevonták a látványos, de veszélytelen műveletekbe.

A váci házaspár már 16 éve a tudomány játékos népszerűsítéséből és interaktív kiállítások rendezéséből él. Van kiállításuk az emberi test működéséről, a környezetvédelemről, a fizikáról, az érzékszervekről, és a Furfangos csodavilág elnevezésű játszóházukkal is járják az ország településeit. Ez utóbbi egy olyan program, melyben a családtagok, kicsik és nagyok, együtt játszhatnak.

Valószínűsíthető, hogy akik részt vesznek ezeken a látványos bemutatókon, jobban megkedvelik a fizikát, mint az iskolai órákon.