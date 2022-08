Ötvennyolc tehetséges fiatal külföldi tanulmányait finanszírozza a magyar állam a Stipendium Peregrinum ösztöndíjjal. A már kint tanuló eddigi 35 ösztöndíjas mellé a mostani pályázaton sikeresen szereplő további 23 diák csatlakozhat szeptembertől. Köztük van egy Tolna megyei diák is, a bonyhádi Havasi Kristóf.

Kristóf 18 éves, egy budapesti szakgimnáziumban - klasszikus szaxofon szakon - tanult négy évig és érettségi után pályázott a Nemzeti Tehetség Központ ösztöndíjára.

- Mindenképpen zenei egyetemen szerettem volna tovább tanulni, mondta a fiatalember. Egy ismerősömtől hallottam Stipendium Peregrinum ösztöndíjról, rákerestem a neten és megpályáztam. Első körben behívtak egy kiválasztó táborba. A három nap alatt, amit a Balaton közelében töltöttünk, egyéni és csoportos feladatokat oldottunk meg, ezt követően választották ki azokat, akik végül felvételt nyertek az ösztöndíj programra. Én Belgiumban, Brüsszelben tanulhatok tovább a zeneművészeti egyetemen, ami három éves képzést jelent.

A kérdésre, hogy miért éppen a szaxofont választotta a hangszerek közül, Havasi Kristóf elmondta, a nagyapja a bonyhádi zeneiskola tanára volt, édesapja pedig szaxofonozott. Már kisgyermekként elvarázsolta ez a hangszer. Hat éves korától sokat gyakoroltak együtt az édesapjával. Így egyértelmű volt, hogy zenei szakgimnáziumban folytatja majd a tanulmányait. A fővárosban töltött négy év nagyon hasznos és mozgalmas volt, hiszen számtalan hangversenyen vehetett részt, illetve versenyek is voltak, melyeken jól szerepelt.

- Kiskoromban tetszett a szaxofon kinézete, hangszíne, később maga a hangszer rezgése, a világos és sötét hangokkal való játszadozás, a jazz muzsika előadása - mondta Kristóf. Hozzátette, mindezek ellenére ő elsősorban klasszikus zenét játszik vele. A többi hangszerhez képest - viszonylag fiatal a szaxofon - kevés az erre a hangszerre írt klasszikus zene, ugyanakkor átiratokat tudnak játszani.

- Volt szerencsém megismerni a leendő tanáraimat, mondta Havasi Kristóf, a következő három évben sok koncertre, versenyekre, rengeteg gyakorlásra, sok jó és hasznos órára számítok. Angolul jól beszélek, egy éve kezdtem el tanulni franciául is, ami Brüsszelben jól fog jönni. A szaxofon tanszéken 14 - 20 fő között lesznek a kezdők, vagyis az első évfolyamosok, mint én.

- A szüleim már megszokták, hogy távol vagyok a családi fészektől. Budapestre 14 évesen kerültem, kezdetben hetente, majd a koncertek miatt 2-3 hetente jöttem csak haza. Ősztől még messzebbre megyek és havonta tervezem, hogy haza jövök majd. A szüleim és a 14 éves húgom mindenben támogat. Hiányozni fognak, de majd sokat beszélünk telefonon.

Kristóf elmondta azt is, a zene mellett a sportolásra is szorít mindig időt magának. Szinte mindenfajta mozgást szeret, így kosárlabdázni is, télen meg korcsolyázni.

Idén huszonhárom az új ösztöndíjas

A Nemzeti Tehetség Központ Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramja három éve támogatja azokat a kiváló képességű fiatalokat, akik a világ legrangosabb egyetemein szeretnének tanulni. Az idei pályázatra 152-en jelentkeztek, közülük 48-an vettek részt a Balatonszárszón megrendezett kiválasztótáborban. A végső nyerteseket - 23 új ösztöndíjast - egy egyetemi professzorokból álló háromtagú bizottság választotta ki.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a legtöbben, 12-en az Egyesült Királyságba nyertek felvételt, Hollandiában 4, Svájcban és az USA-ban 2-2, míg Belgiumban, Dániában, Németországban 1-1 tehetséges fiatal tanulhat tovább. A legtöbben tudományos területeken, természettudományi és műszaki szakon tanulnak majd tovább, de művészeti területen is vannak ösztöndíjasok.

A program indulása óta - három éve - eddig közel 1,3 milliárd forinttal támogatta az állam az ösztöndíjat nyert fiatalokat, ebből az új pályázóknak 250 millió forint volt a megítélt összeg. A mostani pályázatokon az ösztöndíjasoknak ez átlagban 10,8 millió forintnyi támogatást jelent.