A helyi polgárőr-egyesület a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap programban a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek javítása című kiírására az önkormányzat segítségével pályázatot nyújtott be egy új járőrautó beszerzésére. A beadványt pozitívan bírálták el, így szeptember 23-án a szolgálati autót ünnepélyes keretek között adták át. A gépjármű indítókulcsát Süli János országgyűlési képviselő úr nyújtotta át a Polgárőr Egyesület elnökének, Sági Jánosnak.

Süli János adta át Sági Jánosnak a szolgálati autó slusszkulcsát (Fotó: M. K.)

Az eseményen Süli János országgyűlési képviselő mellett részt vett Széles János, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, dr. Biró Attila rendőr alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, Végh Lajos ezredes rendőrségi főtanácsos, a Paksi Rendőrkapitányság vezetője, Mukli Zoltán alezredes, a Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Sági János, a Nagydorogi Polgárőr Egyesület elnöke és Borbélyné Töttösi Ágnes, Nagydorog polgármestere.

Fontosnak érzik hagyományaik ápolását (Fotó: M. K.)

Az ünnepélyes átadást megelőző héten tartották a hagyományos szüreti napot a településen. Sajnos az esős idő miatt az igen látványos szüreti felvonulás elmaradt, de a kulturális műsorokat megtartották, így mindenki megcsodálhatta a szebbnél szebb népviseletbe öltözött táncosokat. Szerencsére az érdeklődők kedvét a rossz időjárás sem tudta elvenni, nagy létszámmal jelentek meg a résztvevők és nézték meg a színvonalas műsorokat, majd a mulatságot az éjszakába nyúló bál zárta.

Ugyan a felvonulás elmaradt, a szüreti mulatságot megtartották (Fotó: M. K.)

Borbélyné Töttösi Ágnes polgármester elmondta, fontosnak érzik a hagyományaik ápolását, hiszen azoknak közösségépítő szerepük van. Szeretnének ezzel is jó példát mutatni a fiatalabb generáció számára. – Rendezvényünk legfőbb támogatója a Family Diner Kft., amely a rendezvényünkön mutatkozhatott be mozgó éttermével. Ennek a referenciamunkának a célja az volt, hogy minél többen megismerjék őket. A cég a rendezvények vendéglátását és teljes körű ellátását vállalja – emelte ki a polgármester. Az idei évben több pályázatot is átadtak a Magyar Falu Program (MFP) keretében, de a legnagyobb beruházásuk, az orvosi szolgálati ház építése még jelenleg is folyamatban van.

Az orvosi szolgálati ház már épül (Fotó: M. K.)

– A Jókai utca közel egy kilométeres szakaszon kapott új aszfaltréteget. Zártkerti pályázat révén a külterületen elhelyezkedő földút új zúzottkő burkolatot kapott szintén közel egy kilométeres hosszúságban, továbbá felújítunk egy megvásárolt présházat.

A Jókai utca közel egy kilométeres szakaszon kapott új aszfaltot (Fotó: M. K.)

Új iskolai parkolót alakítottunk ki, megépült az új játszóterünk, és megújult a Görgey utcai óvodánk belső tere, valamint új udvari játszóeszközöket is telepítettünk – tájékoztatott Borbélyné Töttösi Ágnes. Elmondta, folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, elsősorban az energetikai korszerűsítésekre fektetik a hangsúlyt intézményeikben, és bíznak a további fejlesztési lehetőségekben.

Új játékokkal bővült a település játszótere (Fotó: M. K.)

Az összeállítás megjelenését támogatta Nagydorog Község Önkormányzata. A cikket Farkas Eszter újságíró írta. A fotókat Makovics Kornél fotós készítette.