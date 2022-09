Vegyes volt tehát a szombati mérleg is, ottjártunkkor mindig bőven voltak a borudvar standjainál és a kézműves vásárban is. Mészáros Zsanett, a Mészáros Borászat egyik tulajdonosa kérdésünkre elmondta, nagyon szomorú az eddigi időjárás miatt, a szervezőkkel, a többi kiállítóval és a vendégekkel együtt, akik valamennyien nagyon várták ezt a négy napot. Hozzátette, az időjáráshoz képest szép számmal vannak látogatóik, a szokásoshoz képest természetesebben kevesebben.

A kézművesudvarban is folyamatosan jártak-keltek a látogatók, de a kiállítók itt is vegyes tapasztalatokról számoltak be. A kemencés lángosos például azt mondta, lehetnének többen, de így sincsen oka panaszra. Igyekeztek óvatosan az árakhoz nyúlni, amelynek meg is volt a látszata, szinte mindig hosszú sor állt előttük. Két kerámiást kérdezve ők kevésbé értékelték eddig sikeresnek az elmúlt napokat, de vasárnap a várható jobb idő miatt nagyobb bevételre számítanak. A házi csokoládés pultjához viszont többszöri nekifutásra sem sikerült odaférkőznünk, annyian álltak sorba.