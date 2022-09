‒ Nem idegen a közéleti munka az ön számára, hisz egy időben Pakson élt, ahol önkormányzati képviselő és a városi Fidesz szervezet elnöke is volt…

‒ Valóban nyüzsgő, közéleti alkat vagyok - mondja Bordács József, az új faddi polgármester. ‒ Huszonöt évet dolgoztam az atomerőműben, s amellett láttam el a politikai munkát. A feleségem faddi, itt éltünk 1995-től 2001-ig, utána Pakson, majd 2018-ban visszaköltöztünk.

Négy évig voltam a megyei közgyűlés tagja, 2006-2010-ig, aztán 2019-ig paksi városi képviselőként tevékenykedtem. Több bizottságba delegáltak tagnak illetve vezetőnek, úgyhogy rendesen belekóstoltam az önkormányzati munkába. Paksi Fidesz-tag 2001-2020-ig voltam, elnökségi tag 17, elnök 6 évig.

‒ Pályázott-e Pakson annak idején a polgármesteri címre?

‒ Nem, ilyen vágyam ott nem volt.

‒ Faddon miért függetlenként, miért nem fideszes támogatással indult?

‒ Kis településen szerintem nem kell behozni a nagypolitikát a helyi közéletbe. Itt mindenki mindenkit ismer, személyekre szavaznak és nem pártokra a választók. Az értékrendem egyértelmű: nemzeti, polgári, jobboldali. Ettől függetlenül én minden faddi polgármestere akarok lenni. Akik rám szavaztak, azoknak azért, akik nem, azoknak meg azért, hogy a munkám alapján elfogadjanak, s legközelebb már az én nevem mellé tegyék az ikszet.

Ha valaki figyelemmel kísérte a kampányomat, láthatta, hogy a térség országgyűlési képviselője, Horváth István engem támogatott. Ám volt a nyolc jelölt között rajtam kívül még két jobboldali. Nem mondom, hogy a választási küzdelem során udvariaskodni kell, de úgy éreztem, az a korrekt, ha függetlenként méretem meg magam.

‒ Hogyan kezd munkába? Tervez-e személyi változtatásokat?

‒ Nem azzal akarom kezdeni a munkát, hogy embereket bocsátok el. Meglátom, hogy kivel lehet, és kivel nem lehet együtt dolgozni a hivatalban és az intézményeknél. Megszorításokra, takarékosságra viszont szükség lesz az energiaválság miatt. Kormányzati segítség nélkül szerintem meg se oldható ez a helyzet.

‒ És milyen a testület?

‒ Alpolgármester korábban kettő volt, most egy van, s nem is akarok másikat erre a bő másfél évre a következő helyhatósági választásokig. Bizottságot viszont szeretnék a meglévő egy, a jogi és pénzügyi mellé még kettőt felállítani: egy humánpolitikait és egy településfejlesztésit. Az egészségi okok miatt leköszönt polgármesterelődöm, Fülöp János segítségére is támaszkodni fogok. A képviselők többsége támogat, tehát nem kisebbségben kell majd összeerőltetni a döntéshozatalt. Aki Faddért és Domboriért tenni kész, annak itt a helye, de a haladást gátló embereket nem fogom megtűrni magam körül, az biztos!

‒ A feladatellátásban milyen sorrendiséget követ?

‒ Mindenekelőtt a már elindított beruházásokra kell koncentrálnom. Ilyen a községet a 6-os főúttal összekötő sertéstelepi út szélesítése, a csapadékvíz-elvezető hálózat II. ütemének kivitelezése, közvilágítás a Volent-öbölben, az urnatemető befejezése, egy új piactér létrehozása és egy szabadidőpark kialakítása. További terv egy faddi strand létesítése, hogy ne kelljen Domboriba kijárni annak, aki nem akar, és a tűzoltószertár felújítása.

Nagy álom, de nem elérhetetlen a holtág-rehabilitáció, Tolnával és Bogyiszlóval összefogva. Az előkészítésre, a tanulmánytervek elkészítésére már rendelkezésre áll százmillió forint, a kivitelezés a mostani adatok szerint negyvenmilliárdból lenne megvalósítható. Tartalmazná a projekt a teljes iszapmentesítést a három holtágon, két szivattyútelep építését a vízutánpótlás biztosítása érdekében, az összekötő csatornák korszerűsítését, és a vízhez közeli szántóföldek öntözésének megoldását.

‒ Az atomerőművet könnyen ott hagyta?

‒ Nem, nehezen, negyedszázad után. Műszaki ellenőrként dolgoztam, nem volt bajom senkivel, és velem se volt baja senkinek. De döntenem kellett, mert a kettőt együtt csinálni képtelenség. Úgyhogy elbúcsúztam, és a kollégák poénkodva még arról is biztosítottak, hogy van visszaút, ha a polgármesterkedés nem jönne össze…

Műszaki végzettségei vannak

Bordács József 1972-ben született Szekszárdon. Tolnán nőtt fel, házasságkötése révén került Faddra. Felesége Papp Mónika a paksi Energetikai Szakközépiskola tanára. Két felnőtt gyerekük van. A család 1995-2001-ig élt Faddon, aztán 2018-ig Pakson, majd ismét Faddon. Van egy építőipari vállalkozásuk, mely faddi székhelyű. A most polgármesterré választott Bordács József különféle műszaki végzettségekkel rendelkezik: épületgépész, magasépítő technikus, műszaki ellenőr.

Diplomát Dunaújvárosban szerzett minőségirányítás szakon 2016-ban. Huszonöt évet dolgozott a paksi atomerőműnél, azt az állását – műszaki ellenőr volt – most fel kellett adnia. A településvezetői munka teljes embert kíván. Pakson volt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök és a városi Fidesz elnöke is, ennek köszönhetően otthonosan mozog a közéletben. Elsődleges feladatának a folyamatban lévő beruházások tisztességes befejezését tekinti. Új projektötletei is vannak. Szabadidejében focizni, pingpongozni, kirándulni szokott.