Hagyományos programja a TEIT-nek a településről településre vándorló TEIT Nap. Az idei programnak Paks volt a házigazdája, és különös apropója pedig az, hogy idén harminc­éves a társulás. Az, hogy egy tizenhat önkormányzatot magába foglaló, hatvanezer embert képviselő szervezet harminc éven át fennmaradt, igazolja létjogosultságát, az általa végzett munka színvonalát, fogalmazták meg a társulás vezetői, s a tagtelepülések polgármesterei.

Dr. Filvig Géza elnök azt mondta, kiemelt felelősséget jelent számára az, hogy 2019-ben átvette az elnöki tisztet.

– Amikor elődeink 1992-ben elhatározták, hogy a Paksi Atomerőmű 12 km-es körzetében egy társulást alapítanak, jó döntést hoztak, és olyan alapokat helyeztek le, amelyek máig meghatározzák a munkánkat. A 30 éves jubileum az elvégzett munka minőségét is igazolja – fogalmazott. Mint rámutatott, felgyorsultak az események, nőtt az emberek híréhsége, de szaporodtak a lehetőségek is, ahonnan tájékozódni lehet. Egyre inkább fennáll a veszélye annak, hogy téves információkhoz jutnak. – Ebben van a mi szerepünk! Éppen ezért fontos, hogy hiteles információt adjunk, el tudjuk oszlatni a tévhiteket. Mint mondta, várakozással tekintenek a Paks II. beruházásra, illetve a Kalocsa–Paks Duna-híd átadására. – Gondolkodásban, közös munkában már szoros a kapcsolat, rövidesen a fizikai távolság is csökken – húzta alá.

A TEIT alelnöke, Gáncs István a Paks II. beruházás kapcsán azt mondta, örömmel tapasztalják, hogy felgyorsultak az események. Véleménye szerint az atomerőmű bővítése a TEIT számára is sok feladatot ad. – Akkor váltunk felnőtté, amikor az üzemzavar történt az atomerőműben. Nagyon gyorsan, nagyon jól reagált a társulás, haladéktalanul tudtuk a lakosságot tájékoztatni. Célunk továbbra is, hogy a nukleáris létesítmények minden apró rezdülését figyelemmel kísérve informáljuk a lakosságot – húzta alá. Hozzátette, az elmúlt harminc évben sokat fejlődött a TEIT kommunikációs tevékenysége, de jelentős nemzetközi kitekintésük is van.

Az elmúlt harminc év igazolta a Társulás létjogosultságát

A házigazda Paks polgármestere, Szabó Péter az autentikus és hiteles tájékoztatáson túl komoly eredménynek tartja, hogy sikerült a társulásnak elérnie a nukleáris létesítmények körzetében fekvő települések pluszforrásokhoz juttatását, amelyekből fejlesztéseket, beruházásokat tudnak finanszírozni. – Ez nem számít különlegesnek nemzetközi szinten, bevett szokás, hogy az erőmű közelében élők élvezik annak támogatását – hangsúlyozta.

A TEIT Napon a Paksi Atomerőmű és az RHK Kft. kommunikációs vezetői tartottak előadást a Csengey Dénes Kulturális Központban, ezzel párhuzamosan a rendezvénysátorban szórakoztató programokat rendeztek, illetve a gyerekek számára vetélkedőt.

A nap végén dr. Filvig Géza elnök és Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője kihirdette az RHK Kft. plakátkészítő versenyének eredményét. Alsó tagozatos korosztályban Hosnyászki-Törjék Zsombor, Orsós Roland, Biczó Adél, a felső tagozatosok között Hajnes Rebeka, Kalányos Amanda Noémi, Fenyvesi Enikő Emma végzett az első helyen.