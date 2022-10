A bált Vitéz Zsolt korábbi igazgató hozta létre 1992-ben, a szép szokást Farkas Pálné és Simon Andrea intézmény vezetők is folytatták. Farkas Pálné, korábbi iskolaigazgató, a német nemzetiségi önkormányzat vezetője szintén örömét és büszkeségét fejezte ki, amiért ez a hagyomány máig él. Arról is beszélt, a régi népviseletek láttán megdobban a szívük, hiszen a gyerekek évről évre kincseket vonultatnak fel.

Így volt ez most szombaton is, amikor több, mint harminc iskolás öltött magára gyönyörű sváb népviseletet, amelyek többek között Páriból, Mözsről, Bonyhádvarasdról, Kakasdról származnak. Az elnök a népismereti oktatás kihívásairól is beszélt, amelyben oroszlánrészt vállalnak a pedagógusok mellett a szülők is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat tanösvényt épít ki a városban, hogy ezzel is segítse a német nemzetiségi oktatást.

A műsor szívet-lelket melengető volt, versek, dalok, fúvós hangszeren előadott zeneművek hangzottak el, valamint óvodások és kisdiákok táncoltak. A fellépők között volt az iskola tanulóin kívül Töttős Eszter, aki tavaly végzett a Dienesben, és harmonika játékával kápráztatta el a közönséget. Állandó szereplőkként az Ifjúsági Fúvószenekar, a Wunderland óvoda pici táncosai és a Mondschein Kórus is színpadra állt, mindannyian megérdemelten kaptak nagy tapsot.

A gyerekek tanultak is, méghozzá azt, miként kell és lehet önfeledten bálozni. És mert a régi hagyományok és modern meglátások jól megférnek egymás mellett, az iskola zenekara, mely üde színfolt az intézmény kulturáis palettáján, ezen az alkalmon szintén kiérdemelt sikert aratott. A műsor után a gyerekeknek lehetőségük volt új lépéseket elsajátítani a táncházban. A mulatságban a leginkább farsangi bulikra jellemző kínálat mellett sváb süteményeket is meg lehetett kóstolni, ezekről a szülők, nagyszülők gondoskodtak.