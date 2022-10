Ugyancsak a köszönet hangján szólt a jelenlévőkhöz Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője gratulált a település és az óvoda vezetésének az elkészült beruházáshoz. – Örömömre szolgál, hogy az elmúlt időszakban több mint 366 millió forint pályázati forrás érkezett Lengyelre, amely szemmel látható fejlődést, gyarapodást hozott a községnek – mondta, majd hozzátette: a kormány által elindított MFP országos kitekintésben is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. – Az első pályázatok 2019 elején történt meghirdetése óta 30 ezer nyertes projektet hirdettünk ki országszerte 3000 kistelepülésen, azok összértéke pedig meghaladja a 300 milliárd forintot – összegezte az államtitkár.

Aki arra is kitért, hogy ezen belül több mint hatszáz óvoda épület és mintegy száz tornaszoba újult meg, továbbá ezres nagyságrendben kaptak forrást a települések a játszóudvarok fejlesztésére. Az ünnepség zárásaként megtekintették a jelenlévők a megújult lengyeli intézményt, a helyiek mellett a környező települések polgármesterei is elismerően szóltak a látottakról. Az ovisokról már nem is beszélve, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy tovább szépült és épült a környezetük.

Hétfőn két óvodai intézményben is sikeres beruházásokat ünnepeltek, a szekszárdi Wunderland óvodában megszépült, korszerűbb lett két játszóudvar, és modernizálták a fűtési rendszert.