Hajdan című sorozatunkban ismét visszatekintünk a régmúlt idők érdekességeire, fontos eseményeire Tolna megyéből.

35 ÉVE a tisztítóüzemhez kapcsolódóan működött a konfekciórészleg a PATEX Tolnai Gyárában. „A 18 nőt, köztük kismamákat is foglalkoztató részlegben a frottírtermékeket szabják, varrják, címkézik, kötegelik, csomagolják és közvetlenül exportálják is. A különböző méretben készülő törülközőket belföldi piacra is szállítják, de a rendszeres vásárlók közé tartozik az USA és Svédország is.