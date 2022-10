A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett a minőségi pedagógusképzés és -utánpótlás biztosítása mellett. Széles pedagógusképzési portfólióval rendelkezik, mely a graduális képzésben az alsófokú pedagógusképzés alapszakjai, valamint a közismereti, szakmai és művészeti tanárképzés mellett a gyógypedagógiai képzést is magában foglalja. Ehhez a gyakorlóiskolai szinten is a megfelelő színvonalú, 21. századi technikai, tárgyi igényeknek megfelelő munka biztosításához nélkülözhetetlen eszközöket és feltételeket szükséges teremteni.

A Pécsi Tudományegyetem a pedagógusképzésben elengedhetetlen, szekszárdi PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda általános iskolai részének fejlesztése kerül a középpontba a most elnyert támogatással. A projekt megvalósítása során hangsúlyosan merül fel a nevelési-oktatási termek, azok elérését szolgáló folyosók és egyéb közös helyiségek felújítása, valamint a színvonalas oktatáshoz nélkülözhetetlen bútorok, eszközök beszerzése is. Ezen felül súlyozott szerepet kap a sport és futópálya, a játszóudvar modernizálása is.

A pályázattal lehetőség nyílik a magas színvonalú oktatásra, a testnevelés és sportolási lehetőségek javításával a gyermekek egészségének védelmére, testi fejlődésük elősegítésére. A beruházás befejezése 2023 őszére várható. További célok között szerepel az iskola versenyképességének javítása, valamint a pedagógusok régióban tartása.