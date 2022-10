Rokonok, barátok keresik fel ilyenkor a temetőket, hogy virágokkal, koszorúval és mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A Panteon Kegyeleti Kft. által fenntartott sírkertek is készülnek az idén a hétvégének köszönhetően négynaposra meghosszabbodó időszakra. A korábbihoz hasonló a munka ilyenkor halottak napja előtt. Bár temetőikben általában ügyelnek a rendre, de ezen ünnepek előtt és különösen alatt még aprólékosabban figyelnek erre az alkalmazottak. Folyamatosan három-négy temetőőr lát el szolgálatot, akik összegyűjtik a letört ágakat, a lehullott faleveleket, még gyakrabban ürítik a szemeteseket – mondta Nyakas-Barna Orsolya, az egyebek mellett Szekszárd, Bátaszék, Tolna, Paks, Hőgyész, Dombóvár és Tamásiban és környékének temetőit üzemeltető Panteon Kft. ügyvezetője.

– A megnövekedett forgalom miatt temetőink meghosszabított nyitvatartással, reggel 6-tól este 8-ig várják a látogatókat – jelezte. Ezeken a napokon a közbiztonság érdekében egyébként a rendőrség is megerősített felügyeletet lát el a temetői helyszíneken. Mint megtudtuk, Mindenszentek napján, november 1-jén többféle megemlékezésen is részt vehetnek a látogatók. Tolnán és Bátaszéken egyházi megemlékezést tartanak 15 órától, Szekszárdon az alsóvárosi és az újvárosi temetőkben pedig 16 órától az ország több temetőjével egy időben közös gyertyagyújtást szerveznek, ahol halk zene mellett emlékezhetnek meg szeretteikről a résztvevők.

A közlekedéssel kapcsolatban hozzátette, halottak napján a főkapuk mellett nyitva lesznek a temetők oldalkapui is. A sírokat elsősorban gyalog lehet megközelíteni, de mint kiderült, a Panteon most sem kifogásolja, ha nehezen mozgó idős emberek, mozgáskorlátozottak személyautót használnak szeretteik sírjainak felkeresésekor. Ismerve a látogatói szokásokat, Nyakas-Barna Orsolya azt javasolja, bár a négynapos ünnep miatt talán kevesbé lesznek zsúfoltak a temetők, várhatóan szombat-vasárnap érkezhetenek a legtöbben, azon belül is a délutánok a legsűrűbbek, érdemes tehát ettől eltérő időpontra időzíteni a látogatásunkat.

Akik a sírhelyekkel kapcsolatos információkról szeretnének tájékoztatást kapni, számukra érdekes lehet, hogy a Panteon alsóvárosi temetőnél található központi irodája, az Alkony utca 1-ben 8-13 óra között nyitva tart vasárnap, hétfőn és kedden. Az idei Halottak Napja és a Mindenszentek gördülékeny lefolyása érdekében adott ki hivatalos közleményt a dunaföldvári temetőgondnokság csapata. A helyi római katolikus temetők az ünnepnapot megelőző hétvégén megnyitják kapuikat a gépjármű forgalom előtt.

Október 29-én és 30-án napján bárki behajthat autóval. Ez alól csak a sírköves munkákat végző vállalkozók képeznek kivételt. Mindenkit arra kérnek, hogy az olyan temetői munkálatokat, amelyek végbeviteléhez valamilyen jármű segítsége szükséges, ezekre a napokra próbálják meg időzíteni, mivel hétfőn és kedden újból lakat kerül a kapukra. Ekkor már kizárólag mozgássérült igazolvány birtokában lehet behajtani – olvasható a közleményben.

A november 1-jei Mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak közlekedési rend változásairól. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok, a MÁV-START és a Volánbusz is a mindenszentek ünnepéhez igazították a járatok közlekedési rendjét.

Ennek értelmében a MÁV-START vonatai október 30-án vasárnap és 31-én hétfőn az ünnepnapi, november elsején a vasárnapi, 2-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz több kocsit kapcsolnak a helyjegy-fogyásától függően. A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. Szombaton a szabadnapra, vasárnap a munkaszüneti napra, hétfőn ismét a szabadnapra, kedden a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra vonatkozó menetrendek lesznek érvényben.

A mindenszentek időszakára vonatkozó közlekedési rend részleteiről itt értesülhet: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39526.

Megnövekedett forgalom várható, ezért a Volánbusz is arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a társaság honlapján és a www.menetrendek.hu oldalon, valamint érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva ezzel az utazást. Elővételi értékesítést biztosító csatornáikon, pénztárakban, jegykiadó automatákból, online és mobilon utasaik kényelmesen megválthatják menetjegyeiket.