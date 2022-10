A Magyar Televízió nemzetiségi adása folyamatosan beszámol a Kränzlein táncosok szerepléseiről, ezen kívül feltűntek a „Heimatmelodie” című műsorban is. Egy régi cikói katolikus hagyományt elevenítettek fel 2004-ben, a gyógynövényszentelést, amit azóta is rendszeresen megszerveznek. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központtal 10 éven keresztül közösen külföldi táncosokat is fogadó országos német nemzetiségi tánctábort szervezett az együttes, ezzel is hozzájárulva a magyarországi németek tánckultúrájának terjesztéséhez, a résztvevő együttesek repertoárjának bővítéséhez.

Nagy gondot fordítanak a viseletek archaikusságára, szívesen megörökítik ezeket fotósok segítségével. Ezeket a fotókat több alkalommal beküldték a BlikPunkt fotóversenyre. Ugyancsak a róluk szóló méltatásban volt hallható, hogy a Heckwanz egyesület után 2010 óta szervezi a Kränzlein Néptánc Egyesület a bonyhádi evangélikus búcsút – a borgyűjtéssel, faállítással együtt. Az egyesület aktív szervezője és résztvevője a Sommerfestnek, a svábbálnak, a városi farsangnak, a Márton-napi rendezvénynek, táncházaknak és táboroknak. Kimagasló munkájukért 2019-ben megyei kitüntetésben: Babits-díjban és Prima közönségdíjban részesültek.

Testvértelepülési együttműködés

– Bonyhád 1989. október 7-én kötött testvérvárosi kapcsolatot Wernauval. Ez volt az első Bonyhád életében, amelynek nagy jelentősége volt a rendszerváltás előtti időben – tudtuk meg Köhlerné Koch Ilonától. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Kränzlein vezetője kifejtette, az eltelt évtizedekben iskolai, kultúrcsoportok és sportolók keresték fel egymást, a Kränzlein Néptánc Egyesületnek a kezdetektől fogva jó a kapcsolata az idén 50 éves jubileumát ünneplő wernaui táccsoporttal. Közös fellépések, sőt, balatoni táborozás és parlamenti látogatás is erősítette az együttműködésüket.

Köhlerné Koch Ilona emlékeztetett, 2006-ban Roger Kehle akkori polgármester ötlete volt egy német nyelvű újság életre hívása Bonyhádon. Az első szám – wernaui segítséggel – 2000-ben jelent meg, és két hete már a 15. jubileumát ünnepelhette a Bonnharder Nachrichten nevű újság. – Örülök annak, hogy Armin Elbl, Wernau jelenlegi polgármesterének vezetésével 9 fős delegáció érkezett a mostani jubileumi hétvégére. Gondoltak az utánpótlásra is, hiszen a városi vezetőkön kívül olyan fiatalok is érkeztek, akik a tánccsoport ifjú vezetői közül kerültek ki. A wernaui táncosok egy része magyarországi gyökerekkel rendelkezik, mivel felmenőiket a kitelepítés sodorta Wernauba. Ők professzionálisan táncolnak magyar táncokat is, a bonyhádiak pedig hűen őrzik az őshazából hozott kultúrát a szokásokat és a hagyományokat – összegezte a gála főszervezője.

A színpadi program előtt kiállításmegnyitó, a gálaműsor után pedig bál tette felejthetetlenné a születésnapot.