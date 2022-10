Ezt az összeget egymillió forinttal kellett kiegészíteni, mert közben felmentek az árak, mondta Sipos Lajos polgármester. A kerítés elkészült, így Mindenszentek előtt ez jó időzítés volt.

A polgármester elmondta, a többlet bevételeikből próbálják majd az iskola és az óvoda fűtésének plusz költségeit kifizetni. Folyamatosan egyeztetnek arról, hol, hogyan lehetne spórolni. Hamarosan négy társtelepülés vezetőivel is találkoznak, akik hasonló gondokkal küszködnek. A polgármesteri hivatalban elavultak a hőtárolók, így az is felmerült, hogy korlátozott ideig lesz nyitva a hivatal, és a dolgozók otthon is végezhetnek irodai munkát. Erről azonban majd csak később születik döntés.