A közlekedést nem segítette az sem, hogy szeretnek az emberek leállni egymással beszélgetni és természetesen ott, ahol a legtöbb ember haladna. De hát mire való egy piac, ha nem erre? A régen látott ismerősük megbeszélik egymással a világ dolgait. Volt is mit megbeszélni, mert a zöldséget, gyümölcsöt, a koszorúkat és a virágokat elképesztő áron kínálták a kofák.

A legnagyobb forgalom a közelgő Mindenszentek napja miatt volt, koszorúból, krizantémból volt is kínálat bőven. Mérettől, díszítéstől függően alakultak az árak, a legolcsóbb 700, a legdrágább ötezer forint körül alakult. De még így is olcsóbbak voltak, mint a virágbolti példányok.

Illusztráció

Fotós: Mártonfai Dénes

Érdemes még megemlíteni, hogy több helyen is akcióztak dióbelet 3000 forintos áron kilónként. Gyümölcsből, szőlőből, szilvából az alma kivételével már csak mutatóban volt. Almát viszont több termelő is kínált, 250 forinttól 500-ig kilóját. A lecsónak való paprikának kilója a legolcsóbb helyen 650 forint volt, a paradicsomé 680.

A karfiolt itt is darabra és nem kilóra adták, mérettől függően 500 és 1000 forint között. A méznek és a sütőtöknek is most van a szezonja, mindkettőből volt kínálat bőven. Több őstermelő eperpalántákat is árult, most van ugyanis az ideje a majd tavasszal érő gyümölcs ültetésének.