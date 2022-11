A napilapkészítés és az internetes újságírás világába Rónai Gábor, lapunk újságírója vezette be a fiatalokat, akik érdeklődve hallhatták az előadást arról, hogy miként áll össze egy tizenhat oldalas napilap a reggeli lapindító értekezlettől az oldalak nyomdába kerüléséig.

A nyolcadik osztályosok közül sokan hallottak a Tolnai Népújságról, akadt köztük néhány, aki olvassa is a napilapot, elsősorban akkor, amikor a nagyszülőkhöz látogat, s olyan is, aki időnként meg is vásárolja, hogy a róla szóló cikkeket emlékbe eltegye.