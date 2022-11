– Idén is meghirdeti a paksi önkormányzat az Egy doboznyi szeretet karácsonyra elnevezésű, már hagyományos cipősdoboz jótékonysági adománygyűjtő akcióját – jelentette be Szabó Péter péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. Az atomváros polgármestere elmondta, a korábbi években több száz ajándékcsomag gyűlt össze, és szeretnék a szervezők, ha idén is sok családnak, gyermeknek tudnának örömöt szerezni a lakosság közreműködésével – számolt be róla a TelePaks.

Aki csatlakozni szeretne a kezdeményezéshez, töltsön meg egy (vagy több) cipősdobozt ajándékkal, és a csomagolásra írja rá, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánja. A dobozokba kerülhet meleg ruha, írószerek, tisztálkodószerek, játékok, édességek. Szabó Péter kitért arra, hogy családoknak is összeállíthatnak karácsonyi ajándékcsomagot az adományozók, ebben az esetben élelmiszerekkel töltsék meg a dobozt, és a csomagolásra írják rá a pontos tartalmát. Az ajándékcsomagokat december 15-ig kérik eljuttatni a polgármesteri hivatalban vagy a Csengey kulturális központban kijelölt gyűjtőpontra.

Szabó Péter polgármester (Fotó: Molnár Gyula)

Az összegyűjtött adományokkal a Paksi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Paks Kistérségi Szociális Központ fogyatékosok nappali ellátását biztosító szervezete és a Katolikus Karitász munkáját segítik, ők juttatják célhoz az ajándékcsomagokat.

Szabó Péter újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a szociálisan rászorulókra, az idei költségvetésben is több száz millió forintot biztosítanak a különböző ellátási formák finanszírozására, többek között az alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok karácsonyi ajándékcsomag támogatására. A cipősdoboz akció azonban egy közösségi összefogás, amelyben idén is számítanak a lakosságra.

Dombóváron a hagyományokhoz híven idén is várják a rászoruló családok számára a felajánlást a Karácsonyi cipősdoboz akció keretében. Az önkormányzat idén a Surya Yoga-val és a Dombóvári ESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával fogott össze a nemes cél érdekében. Az ajándékokkal teli (cipős)dobozokat december 12-ig az alábbi gyűjtőpontokon várják.

Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ is meghirdette hagyományos cipősdoboz akcióját, amelyre várják mindazok felajánlásait, akik szeretnék szebbé varázsolni mások karácsonyát! Mint az a központ felhívásában olvasható, a dobozba kerülhet játék, édesség, könyv, iskolai eszköz, higiéniai termék, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára. Kérik, hogy a dobozon – amelybe ne helyezzenek el romlandó ételt, gyümölcsöt, gyógyszert és törékeny tárgyat – tüntessék fel, milyen korú és nemű gyermeknek szánják az ajándékot.

A december 14-ig összegyűjtött ajándékcsomagokat a Humánszolgáltató Központ (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Hajléktalansegítő Szolgálat) által pártfogolt gyermekek kapják meg. A karácsonyi (cipős)dobozok leadhatók hétköznap 9:00 és 18:00 óra között személyesen a Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.) információs szolgálatánál.

Mint arról korábban már hírt adtunk, Aparhant község önkormányzata is december 12-ig várja az ünnepi díszbe öltöztetett, ajándékokkal megtöltöltött cipősdobozokat.