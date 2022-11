Az út során, a helyszíneken megbeszélték a fejlesztési koncepcióikat, amelyekben nagy hangsúlyt kapott az egészségügy bővítése, korszerűsítése, a vízrendezés, vízgazdálkodás és a térség infrastrukturális fejlesztése. A feladat nem kevés, kezdte tájékoztatóját Móring József Attila kormánybiztos. Mert ez a Baranya, Somogy és Tolna megyéből álló Dél-Dunántúli Fejlesztési Zóna, ha levesszük a Balaton-partot és kivesszük a Paksi Atomerőművet, az országban – korösszetételt, foglalkoztatást, településszerkezetet, iskolai végzettséget vagy bármit tekintve – a legrosszabb mutatókkal rendelkezik.

Ezt a hátrányt kell csökkentenünk, részben a jelenleg tárgyalás alatt álló, reményeink szerint idejutó európai uniós forrásokkal, részben pedig a 2028-ban kezdődő európai uniós fejlesztési ciklus során. Ezért a tervezési munkát el kell végezni, hogy azok minél jobban igazodjanak a majd megnyíló pályázatokhoz.

Szekszárdon fontos a kórházban egy új szülészet és rendelőintézet felépítése. Ez nemcsak a megyeszékhely, sőt nem is a csak a megye érdeke, hiszen a szülészetet a szomszédos megyékből is igénybe veszik. Fontos kitörési pontja ennek a vidéknek – folytatta a kormánybiztos – a turizmus fejlesztése. Ennek érdekében már épültek kerékpárutak, de fontos ezek összekötése, hálózatba rendezése. Beszélt arról is, hogy az idei aszályos év ráirányította a figyelmet a vízgazdálkodásra. A Duna holtágainak vízvesztése s a mezőgazdaság gondjai is bizonyították, tenni kell azért, hogy megőrizzük ezeket az élőhelyeket, a mezőgazdaságban öntözéssel hatékonyabbá tegyük a termelést, s nem utolsó sorban, hogy lehetőséget teremtsünk a sportoláshoz, kikapcsolódáshoz.

Hasonlóan lényeges, és nemcsak Szekszárdnak, Tolna megyének, hanem az egész Dél-Dunántúlnak, hogy stratégiai beruházása legyen az M9-es út megépítése. Ma nehéz időket élünk, mondta, mert a háború és a szankciók nem teszik lehetővé, hogy előre hozzunk beruházásokat, de ezek a mostanihoz hasonló operatív megbeszélések nagyon hasznosak ahhoz, hogy ha elmúlik a nehéz idő, s újra indulhatnak a beruházások, legyen pontosan kidolgozott program, s akkor elsőként a legfontosabb tervek váljanak valóra.