– Ahogy tavaly, az első alkalommal tartott ünnepségen, úgy ma sem készültem előre megírt beszéddel, mert szerintem annak itt nincs helye. Már csak azért sem, mert a hétköznapok során is a közvetlen hangnem, a kölcsönös szeretet és tisztelet jellemzi a kapcsolatunkat. Az pedig különösen jól eső érzés számomra, hogy elsősorban a remek csapatotok tagjaként, és nem mint polgármesterként tekintetek rám – kezdte köszöntőjét Filóné Ferencz Ibolya egy személyes hangvételű bevezetővel a gondozási központ 50. évfordulója alkalmából tartott programon november 11-én.

A város vezetője ezt követően is a köszönet hangján szólt a Perczel Kúria dísztermében helyet foglaló jelenlegi és egykori dolgozókhoz. Mint fogalmazott, az a tudás, tapasztalat, elhivatottság és tenni akarás, amely évtizedek óta jellemzi az intézmény mindenkori munkatársait, példaértékű és elismerésre méltó.

Sebestyén Orsolya az idei Molnár Józsefné-díjas (Beküldött fotó)

– Nem lehetünk elég hálásak Önöknek, nektek ezért a helytállásért! Legyen szó az idősek klubjáról, otthonáról, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokról, vagy éppen a házi segítségnyújtásról, ti mindannyian emberfeletti teljesítményről tesztek tanúbizonyságot! – hangsúlyozta a polgármester, aki több meglepetéssel is készült az intézmény dolgozóinak. Elsőként azt jelentette be, hogy – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is száz ezer forint értékű jutalomban részesíti az önkormányzat a központ valamennyi dolgozóját. A második meglepetés egy kisfilm volt, amely ugyancsak Filóné Ferencz Ibolya kezdeményezésére készült el.

A képsorok az intézmény szerteágazó és térségi szinten is magas minőséget nyújtó tevékenységét hivatottak bemutatni. Egykori és jelenlegi dolgozók, valamint ellátottak szólaltak meg az összeállításban – továbbá Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki ugyancsak hálás volt a gondozási központ minden munkatársának kiemelkedő teljesítményéért.

Mindenki jól érezte magát a rendezvényen (Beküldött fotó)

A jubileumi ünnepség részeként adta át a város vezetése a Molnár Józsefné-díjat. Sokéves magas színvonalú szakmai munkája, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjeként elért eredményei és az ellátottak felé tanúsított példaértékű, lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként 2022-ben Sebestyén Orsolya részesült a kitüntetésben. Az intézményvezető a díj átvétele után azt mondta: nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a polgármester asszony és a képviselő-testület méltónak találta arra az elismerésre, amely különösen kedves a szívének.

– Molnár Józsefné Erzsi néni valamennyiünk példaképe, nagyon örülök, hogy ma is itt van velünk és őt is köszönthetjük! – fogalmazott Sebestyén Orsolya, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj nem csak neki, sőt, leginkább annak a csapatnak szól, akivel öröm együtt dolgoznia nap mint nap. A program végéhez közeledve Kemény Jánosné Veronka néni szép szavalata után az intézmény korábbi vezetőit is köszöntötték.

Molnár Józsefnét köszöntötte Szabó Tibor (Beküldött fotó)

Szabó Tibor alpolgármester és Kersák Tamás humán bizottsági elnök Molnár Józsefnének, Varga Gyöngyvérnek valamint Pál Krisztinának adott át virágcsokrot tiszteletük és megbecsülésük jeléül. Míg Zsókné Müller Natáliát 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alkalmából köszöntötték. Zárásként egy újabb meglepetésben volt része a jelenlévőknek: Badár Tamás bűvész, humorista varázsolta el a közönséget sziporkázó műsorával, ami után közös vacsorával zárult a jó hangulatú rendezvény – valamennyi résztvevő elismerése mellett.