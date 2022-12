– Hány párt esketett össze?

‒ Kétezernél biztosan többet - mondja Parrag Ferenc Béláné szekszárdi anyakönyvvezető -, a nyolcvanas évek közepe óta. Ha nyugdíjas leszek, majd összeszámolom.

Több mint kétezer párt adott már össze Parrag Ferenc Béláné a nyugdíjba készülő anyakönyvvezető. Beküldött fotó

‒ Még nem az? Nekem azt javasolták, hogy nyugdíjba vonulása kapcsán készítsek önnel egy beszélgetést…

‒ Nyáron értem el a korhatárt, de év végéig még dolgozom.

‒ És aztán?

‒ Nagy lesz a hiányérzetem, az biztos, de vannak terveim. Egyrészt a régi anyakönyvi adatok számítógépre vitelében szeretnék segédkezni, mert abban nagy az elmaradás, másrészt szertartásvezetőkét tevékenykednék még.

‒ Mi a különbség az anyakönyvvezető és a szertartásvezető között?

‒ A szertartásvezető külső helyszíneken dolgozik, nem a városházán. Nemzeti színű szalagot viselhet, de nemzeti címereset nem. Vannak, akik ragaszkodnak hozzám, vannak, akiket annakidején én adtam össze, s most a gyerekük házasságkötésénél is szeretnék, ha közreműködnék.

‒ A másik tervezett munkán, a régi anyakönyvi adatok számítógépre vitelén mi értendő?

‒ Állami anyakönyvi nyilvántartás 1895 óta létezik Magyarországon. Az elektronikus anyakönyvi rendszer 2014-ben került bevezetésre. Ezt úgy kellett volna megcsinálni, hogy a régi adatokat gépre viszik, s aztán kezdik feltölteni a frisseket. Ám a sürgető határidő miatt, gyakorlatilag élesben próbáltuk ki a rendszert, vagyis, üres adatbázisba kezdtük beletölteni az új adatokat. Ami azt jelenti, hogy a megelőző 120 év, menet közben pótlandó.

Összesen 47 évet töltött a közszférában. Beküldött fotó

‒ Az adatbázis helyi vagy országos?

‒ Ebben is változás következett be. Korábban a polgármesteri hivatalokban fellelhető anyakönyvekbe jegyeztük be a változásokat, most egy nagy, országos adatbázisba dolgozunk. Iszonyatosan sok a hibalehetőség, a boncolgatni, nyomozgatni való, mert ha felviszem a szülők, nagyszülők adatait, és az egyik g-vel, a másik gh-val írta a Balogot, akkor vissza kell menni a legkorábbi bejegyzésig, s azt alapul véve, végigjavítgatni mindent. A keresztneveknél is történhettek félreértések, elírások, mert 80-100 évvel ezelőtt sokszor bemondás alapján történt ezek bejegyzése.

‒ Mi kívülállók úgy gondoljuk, hogy az anyakönyvvezető hétvégén összead egy párt, hétfőn elvégzi az adminisztrációt, és annyi a munkája. Mit csinálnak még?

‒ Minden meghatározó életeseményt rögzítünk. Szekszárdiakat, néhány környező településen történteket, illetve a kórház miatt itteni születéseket, haláleseteket. Ahol nincs kórház, ott ezek a számok alacsonyabbak. Egy évben gépre viszünk 250-300 esküvőt, 1500-1600 halálesetet, 1200 születést, 50-60 válást, több száz névváltozást és folyamatosan töltögetjük a régi adatokat az elektronikus anyakönyvbe.

‒ Hogyan került erre a pályára? Gyerekkori álma volt?

‒ A közgazdaságtan érdekelt, csak nem vettek fel az egyetemre. Később két diplomát is szereztem, munka mellett, család mellett, kiváló eredménnyel. Szabolcsi vagyok, a MÁV-nál kezdtem dolgozni, mint távírdász. Aztán tanítottam, főleg gépírást, és a debreceni egyetem tanulmányi osztályán is dolgoztam. Mindenki ismert és szeretett. Képzelhető, milyen fordulatot jelentett az életembe, amikor a házasságkötésem után, 1981-ben Szekszárdra kerültem, és szabálysértési ügyekkel kezdtem foglalkozni: közterületen pisilt, lopott, bírságot fizet. Nem ismertek, nem szerettek. Sokat sírtam. Áthelyeztek az ügyfélszolgálatra, s onnantól kezdve elindult valami. Óraadó voltam több helyen, megszülettek a gyerekeim, letettem az anyakönyvi szakvizsgát, új munkakörbe kerültem, 2015-től anyakönyvi osztályvezető vagyok.

‒ Hány anyakönyvvezető dolgozik Szekszárdon? Megvan már az utódja?

‒ Öten vagyunk. S ahogy engem annakidején Sas Erzsébet kiszemelt és betanított, nekem is megvan már a felkészített utódom: Rózsáné dr. Balogh Vivien.

‒ Ha vállal is feladatokat nyugdíjasként, mindenképpen több szabadideje lesz, mint eddig. Mire fordítja?

‒ A közéletben való pártatlan részvétel mindig jellemzett. A választások lebonyolításának egyik kulcsembere voltam a kezdetektől, 1989-től. Állampolgársági eskütételekkel is foglalkoztam. Szervezetem hivatali összejöveteleket, nyugdíjas találkozókat, önkormányzati bálokat. Elszakadni ettől a közegtől nem akarok. Viszont van jó néhány elolvasásra váró könyvem, szeretek kertészkedni, táncolni és biciklizni. Legutóbb szeptemberben tekertük körbe a Balatont egy baráti társasággal. Táncolni meg már 18 éve járunk egy magániskolába, összesen nyolc pár. Októberben egy esküvőn léptünk fel, egy latin blokkal.

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője

Parrag Ferenc Béláné 1957-ben született, Kisvárdán. Fényeslitkén nőtt fel, a kisvárdai Bessenyei György Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1975-ben. Dolgozni a MÁV-nál kezdett, Eperjeskén, mint távírdász, aztán szakoktatóként gépírást és levelezési ismereteket tanított Záhonyban, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanulmányi osztályára került, 1978-ban, ahol a levelezősök oktatását szervezte. Házasságot 1980-ban kötött, Szekszárdon 1981-től él. Két gyereke és három unokája van. A megyeszékhely polgármesteri hivatalában 1981-től dolgozik, 1984 óta anyakönyvvezető, 2015-től anyakönyvi osztályvezető. Év végén megy nyugdíjba. A közszférában összesen 47 évet töltött. A budapesti Államigazgatási Főiskolán 2003-ban, a pécsi Jogtudományi Egyetem közigazgatási mesterszakán 2013-ban szerzett diplomát. Munkásságát 2003-ban Hirling Ádám-díjjal, 2009-ben Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője címmel ismerték el.