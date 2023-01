A kis Léna az első születésnapjára megduplázta születési súlyát és gyönyörűen fejlődik. – A mozgásfejlődése tökéletesen zajlik. Kúszott, mászott, most már álldogál és lépeget is, ahogy a nagy könyvben is elő van írva. A gyerekek mellett olykor még a hobbimra is marad egy kis időm.

Zsolnainé Tévich Gina festményeit pár éve a helyi könyvtár is kiállította, emellett sok más kreatív hobbija is van, ilyenek például a süthető gyurma figurák készítése, a gravírozás, a decoupage és a pirográfia is.