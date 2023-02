Az országos adatok szerint míg öt éve minden harmadik, tavaly már csaknem minden második megváltozott munkaképességű minősítéssel rendelkező munkavállalót foglalkoztattak. Ez az arány közelíti az uniós átlagot és az is jellemző, hogy a korábbi ütemben már semmiképpen sem növelhető, hiszen a megváltozott munkaképességűek jelentős része nem tud, vagy nem akar munkát vállalni.

A szekszárdi egyesületnél dolgozik Németh Kovács Emese, aki rehabilitációs mentorként segíti a hozzájuk fordulókat. Fotó: Makovics Kornél

A megváltozott munkaképességűek a veleszületett rendellenességgel élő emberek, valamint azok is, akiknek életútjuk során változott az egészségi állapota. Nagyon széles azoknak a munkaköröknek a palettája, amelyek ellátására a megfelelő munkakörülmények biztosításával a megváltozott munkaképességű személyek is képesek.

Kovács Lászlóné, a Tolna Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke elmondta, a vármegyében jó az elhelyezkedési lehetőség, hiszen aki szeretne dolgozni, és van végzettsége, az előbb-utóbb talál munkát. A covid időszakban nehezebb volt a helyzet, de munkahelyek nem szűntek meg ekkor sem. Akinek van valamilyen szakmája, végzettsége, az annak megfelelően keres és talál munkát. Sokan dolgoznak irodákban, van aki ügyvédként, van aki informatikusként, keresik a munkatársakat a web-áruházaknál is, de betanított munkásként is van esély elhelyezkedni.

A munkáltatók számára a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó legnagyobb ösztönzést hosszú évek óta a rehabilitációs hozzájárulás jelenti. A 25 év alattiak vagy a közhasznúak foglalkoztatásánál például száz százalékban megkapják a munkáltatók a rehabilitációs támogatást.

Jelenleg Magyarországon több mint 18 ezer olyan cég működik, melynek alkalmazotti létszáma meghaladja a 25 főt, ők adózási szempontból is érdekeltek a fogyatékkal élők foglalkoztatásában.

Németh Kovács Emese a megyei egyesületnél rehabilitációs mentorként dolgozik, mint mondta, az egyesület egyben munkáltató is, hiszen kilenc megváltozott munkaképességű embernek ad munkát, de segítik azokat is, akik hozzájuk fordulnak, mert dolgozni szeretnének. Tanfolyamokat, képzéseket szerveznek, hogy tudják kezelni a számítógépeket, okostelefonokat. Lehet pályázni technikai eszközökre, laptopra. Jelenleg három 25 év alatti fiatalt keresnek, akiket szociális munkásként, illetve informatikusként tudnának alkalmazni.

Zoltánt megbecsüli a munkáltatója

Tolna vármegyében is több olyan cég van, ahol fogyatékkal élőket alkalmaznak. Köztük az egyik a szekszárdi napelemekkel foglalkozó cég, melynek vezetője Bodó Ágnes. Évek óta munkatársuk Bálványossy Zoltán, aki teljesen vak. A cégvezető elmondta, hat évvel ezelőtt a munkaügyi központból keresték meg és ajánlották a fiatalembert, akkor csodálkozott ezen, de azt mondták, legalább egy próbanapra vegye fel. Zoltán azóta is a cégnél dolgozik, megbízható, elkötelezett, jól beszéli az angolt, ha olyan ügyfele van a cégnek, hozzá irányítják.

Bálványossy Zoltánt is megkérdeztük a munkájáról, aki elmondta, teljesen vaknak született. Most 34 éves, Sióagárdon lakik, a szekszárdi munkahelyére busszal jár vakvezető kutyájával együtt. Nagyon jól érzi magát a munkahelyén, rendesek vele és a kutyájával is. Sokszor dolgozik home office-ban, így volt ez a covid járvány idején is. Középfokú angol nyelvvizsgája van, kiválóan kezeli a számítógépet. Munka után konditerembe jár, és a falujában polgárőrként is tevékenykedik.