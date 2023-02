A pedagógusként dolgozó Scherer-Csabai Gyöngyi több mint tíz éve nem is sejtette, hogy milyen kálvária vár rá. Férjével együtt ekkor már évek óta boldog házasságban élt, és gyermeket szerettek volna. Mindenáron. Gyöngyi azonban váratlanul egy baljós jelenséggel szembesült: endometriózist állapítottak meg a bal petefészkében. Fájdalmas és lassú felépüléssel járó műtétekre kényszerült, s az ezután következő öt beültetés sikertelennek bizonyult. A történtek lelkileg is nagyon megviselték a fiatal nőt, úgy tűnt, a gyermekről végleg le kell mondania.

Scherer-Csabai Gyöngyi ma egy öt éves kisfiú boldog édesanyja. Ugyanis nem adta fel: 2017 februárjában vállalta a hatodik beültetést is, és október 30-án megszületett a várva-várt gyermek. Amikor ma, öt év elteltével rátekint, ugyanazt mondja, mint korábban: ha kellene, érte újrakezdené. Scherer-Csabai Gyöngyi a teol.hu podcast újabb vendégeként osztja meg a hallgatósággal hőskölteménynek is beillő, másoknak is erőt adó történetét.

Az adás premiérjét szokás szerint pénteken délután tartjuk, addig is ide kattintva meghallgathatják podcast csatornánk korábbi adásait, itt pedig megismerkedhetnek eddigi vendégeinkkel.