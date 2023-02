Négy osztály száztizenkét tanulója kezdi meg most a diákkort záró néhány hónapot. Van olyan osztály, amelyiknek diákjai hat, egynek öt, s kettőnek tanulói pedig négy éven át töltötték napjaikat a gimnázium falai közt.

A tizenegyedik osztályosok ünnepi műsora, az énekek, Illés Sándor köszöntője és a versek után kivetített fényképek idézték fel az eltelt éveket.

Fotó: Szepesi László

A gimnázium igazgatója, Heilmann Józsefné, a Horatiustól származó tanácsot – Carpe diem! Ragadd meg a napot! – adta tovább az érettségire készülőknek. Hogy érezzék ennek a pillanatnak nagyszerűségét, hisz hetek, tán' hónapok óta készültek – miként szüleik, nagyszüleik, s a többi diák is – erre a napra, a legszebb iskolai ünnepre, amely jelzi azt, hogy hamarosan átlépik a felnőttkor küszöbét.

Élvezd a napot, mondja a latin, de gondolni kell a holnapra is, folytatta az igazgató. A keringő, amelyet táncoltak, idézi már nagykorúságukat, s jelzi azt is, hogy az alma mater lassan elengedi végzős diákjait, mert a gimnázium számukra már teljesítette feladatát, képletesen szólva felkeltette a tenger utáni vágyat, de hajót már ők ácsolhatnak, s nekik kell majd hajózniuk is.

A száztizenkét diák számára a bizonyára emlékezetes estét egy közös vacsora követte, s' fiatalokról lévén szó, éjfélig tartó bállal zárják az ünnepet.