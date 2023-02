Szász Gábor hobbija, mondhatjuk, hogy igazi aranybánya, nemcsak eszmei értéke miatt, hanem mert minden versenyről, amelyen indult, párlatai legalább egy-két arany minősítést is bezsebeltek.

– A hobbim úgymond sorsszerűen adta magát, hiszen a szüleim mezőgazdászok. A családi gazdaságnak van szántóföldi és állattartási része is, ami pedig pálinka tekintetében fontos, hogy ezek mellett gyümölcsös is. Nagyjából tizenöt hektáron termelünk szilvát, almát és sárgabarackot – kajsziból húsz fajtát is –, amelyekből nyilván készültek párlatok, és az első próbálkozások olyan jól sikerültek, hogy könnyű volt kedvet kapni hozzá.

Az első sikereket követően az építészmérnök először elvégzett egy pálinkakészítő tanfolyamot, majd a témába egyre jobban beleásta magát, mígnem egy idő után a harci pálinkafőzdében kezdték el aromatornyos lepárlással készíteni az első számú hungarikumot.

– Ezzel a módszerrel hamar felismeri az ember a különbséget. A pálinka kultusza, fogyasztása a gyerekkorunkban még szúrós, kaparós italhoz képest hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezeknek a kellemes, gyümölcsös párlatoknak, amelyek szinte már minden ízben kaphatók, a nyomába sem érnek az évtizedekkel ezelőtt készített szeszes italok. A finomabb párlatokból elkezdtünk mintákat küldeni versenyekre, és az ezekkel elért eredmények igazolták a munkánk eredményességét.

A pálinkafogyasztó társadalom igényeihez mérten próbáltak különlegesebb gyümölcsökből is italt készíteni.

– Igazi kuriózumnak számít az indián banán hazánkban, amiből az egyik évben egy barátunktól kaptunk egy kilót. Beraktam a hűtőbe és másnap megcsapott a gyümölcs különleges illata. Azonnal tudtam, hogy ebből muszáj lesz pálinkát készítenem, így a következő évben rendeltünk egy magyar termelőtől Zala megyéből, és ez az ital is arany minősítést érdemelt.

A Szász család fiatalabb generációja is érdeklődik a pálinkafőzés iránt. Gábor fia, Gergő, tavaly novemberben a Bukovinai Székelyek Pálinkaversenyén nyerte el a vándorserleget Gönci Magyar Kajszi párlatával, így az apáról fiúra szállt, mivel az előző évben Gábor vitte haza a serleget. A pálinkakészítő kiemelte, a minőségi gyümölcspárlatot tizennyolcfokon érdemes fogyasztani.

– Takács László versenyigazgató elmondta, annak idején 2010-ben az Ongai Kulturális Egyesület megméretésére mindössze 41 tétellel neveztek. Ez idővel annyira kinőtte magát, hogy előbb Lillafüreden, majd idén már Debrecenben tartották a nagyszabású gálát, amit dr. Nagy István agrárminiszter nyitott meg, majd Ördög Nóra volt az est háziasszonya – emelte ki Szász Gábor.

A legutóbbi megmérettetés a XIII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny ünnepélyes díjkiosztó gáláját február 4-én szombaton tartották. A versenyre 1763 minta érkezett, és első alkalommal Vietnámból is fogadtak be mintákat.

Kategóriájában 1470 párlat közül lett első helyezett Szász Gábor Orange Red kajszibarack párlata, amivel a Quintessence – 2023 legjobb magán és bérfőzetett párlata címet is elnyerte.

– A jó pálinka nem csak nemes ital, de valódi gazdasági érték, idegenforgalmi vonzerő is. A főzdék munkát, megélhetést adnak, miközben innovatív megoldásokat keresnek, hogy biztosítsák a minőséget. A pálinka készítése egyszerre tudomány, szakma és művészet – mondta Dr. Nagy István agrárminiszter a XIII. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny eredményhirdető gáláján szombaton a Kölcsey Központban.