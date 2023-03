Gyümölcsöt aszal

Mózsik Zsolt 1971-ben született Szekszárdon. Szálkán nőtt fel, földmérő mérnöki diplomát szerzett Székesfehérváron 1989-ban, majd ugyanott szakmérnöki másoddiplomát építésgeodéziából, 2006-ban. A közigazgatásilag Szekszárdhoz tartozó, Szálkához közeli Görögszón él. Három fia van. Szabadidejét gazdálkodással, mezőgazdasági munkával tölti. Van egy kis szülője, néhány gyümölcsfája és kaszálója. Szárított, aszalt gyümölcsöket, birsalmasajtot is készít. Tart néhány birkát, 2012 óta, kedvtelésből. A dorper juh afrikai eredetű. Általában tarka (fekete-fehér), de vannak közöttük tiszta feketék és tiszta fehérek is. Mózsik Zsoltnál az egyik anyajuh öt hete ikreket ellett. Ezek egyike fekete bárány. Egy másik anya, négy hete, négyes ikreket hozott világra, ami ritkaságszámba megy még a nagy juhászatokban is. Ilyen esetben a gazdának is be kell segíteni a táplálásba, cumisüvegben kínált tehéntejjel.