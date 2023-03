A II. Siklósi Városnapok sok szórakoztató programot, esti koncertet kínál a helyieknek és a városba érkezőknek. A program helyszíne ezúttal is a Felszabadulás utca – Mária utca és a körforgalom közötti szakasza – lesz – tudta meg a bama.hu. A Mária utca ismét gasztrosétánnyá alakul, míg a Felszabadulás utcán kézművesek kínálják majd portékáikat.

Március 31-én, 17.30-kor a hivatalos megnyitóval kezdődik meg a program a Felszabadulás utcán felállított színpadon. Ezután a helyi fellépők – Siklósi Dolce Hegedűegyüttes, a Pelikán Néptáncegyüttes és a Nihil Chips zenekar – foglalják el a színpadot. Az esti fő fellépő az Első Emelet lesz.

Szombaton 13 órakor a Siklósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar a város több pontján hallatja hangját, zenéjük egyben invitálás is lesz az ezt követő színpadi fellépésükre. A délután folyamán többek között a Bolhazsák Gyerekzenekar és a Siklósi Tenkes Vegyeskar műsorát tekinthetik meg a rendezvényre látogatók, amely után musical előadás szórakoztatja majd a nagyérdeműt, és Nikola Rokvić szerb énekes is koncertet ad. Fellép még a Don’t Stop The Queen Zenekar, este pedig a Follow The Flow ad koncertet.