Hosszú évek hagyománya már, hogy a kulturális központ a nőnapot is kiemelt programként kezeli, amely jeles dátum az intézményünk életében is, hiszen csoportjaink, szervezeteink legaktívabb tagjai a hölgyek – mondta a nőnapi rendezvénysorozat sajtótájékoztatóján szerdán Berlinger Attila, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ vezetője. – Idén is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, amelyben a Mentálhigiénés Műhely immár 17 éve partner. Reméljük, hogy a programok közül, amelyekkel a következő napokra készültünk, minden korosztály talál kedvére valót.

A többnapos eseménysorozat a hagyományos Nőnapi Kavalkáddal indul szombaton reggel, amelynek alcíme: Egy nap, ami rólad szól. Valóban így lesz, hiszen a hölgyeket a legkülönbözőbb programlehetőségek várják a nap folyamán. A délelőtti órákban bababörzével indul a nap a rendezvényteremben, ahol különböző használt babaholmikat vásárolhatnak a szülők. Természetesen a felnőttekre is gondoltak a szervezők, a Csajos Cuccok Vásárán a táskáktól az ékszereken, csokoládékon, szörpökön gyertyákon keresztül a fodrásztermékekig számtalan, a hölgyek által kedvelt árucikket találhatnak majd a látogatók a mozi előterében. Ugyanitt smink- és stílustanácsadással, évszakelemzéssel, kéz- és körömápolási jótanácsokkal szolgálnak majd az érdeklődőknek.

A szépítkezés mellett reggeltől estig a Bödő teremben az aktív mozásformákról tájékozódhatnak a hölgyek, akik olyan izgalmas foglalkozásokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki, mint a hangfürdő, a pilates, a páros alakformáló edzés, a medencefenék-izom regeneráló torna vagy az élettánc. A Nagy Csatár teremben egész nap előadások követik egymást egyebek mellett a mozgásformákról a várandósságtól a szülés utáni regenerációig tartó időszakra, de szó lesz a változó korról, az egészséges táplálkozásról, fogyókúráról, az önbizalomról és arról is, hogy miért nem értik meg a férfiak a nőket. A Kis Csatár teremben reggeltől estig egészségügyi állapotfelmérések, tanácsadások, konzultációk várják a hölgyeket.

Kreatív színházi program színesíti a napot 10 órától, ahol bárki kipróbálhatja magát a színpadon. A szervezők az Agóra Moziban családi és "csajos" filmekkel várják a különböző korosztályú hölgyeket, majd este nyolctól nőnapi bál zárja a programot a rendezvényteremben.

A nőnapon, azaz szerdán Liptai Claudia érkezik Szekszárdra, akiről a szervezők ígérete szerint a Női vonalak című találkozón 18 órától sok-sok érdekes újdonságot tudhatnak meg az érdeklődők. A programsorozat a jövő szombaton este tíztől a Placcon a Ladies Night Retro Partyval zárul DJ Dominique közreműködésével, ahová – ahogy fogalmaztak – a régebb óta fiatalokat is szívesen várják.

– A programok tehát bőségesek, csak győzzünk választani közülük – fogalmazott Berlinger Attila, aki a nőnap apropóján – mintegy üzenetként férfitársai felé – azt javasolta, ne csak ez az egy nap szóljon a nőkről, egész évben próbáljanak meg több figyelemmel, megértéssel fordulni a hölgyek felé.