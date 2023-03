A zöldségek közül akciós volt a kígyóuborka, darabját 380 forintért, a karalábénak darabját 180, a kelkáposzta kilóját 580, a karfiol kilóját 950, a kápia paprikáét 1980, a tv paprikáét 1750, a krumpliét 450, a cékláét 290, a vöröshagymáét 650, a sárgarépáét 280, a csokor petrezselymet 1200 forintért kínálták, a fejes saláta darabjáért pedig 280 forintot kértek az eladók.

Fotó: Mártonfai Dénes

Újdonság volt az egynyári és az évelő virágok kínálata, viszonylag barátságos áron. A kék nefelejcs palántáért 350, a kerti begóniáért 250, a cserepes muskátliért 700, az évelő szegfűért – sokféle színben – 700, a cserepes aloeveráért 200, a szúnyogűző palántáért 300 forintot kértek a szekszárdi Csaba kertészet munkatársai, akik minden piacnapon a szekszárdi és a paksi vásárlókat szolgálják ki.

Több árus is megjegyezte, javában tart a tavasz, többen árusítanak dughagymát is, ennek ellenére még mindig nagyon visszafogott a szekszárdi vásárlók érdeklődése, szerencsére ennél jobb a helyzet a bonyhádi és a paksi piacokon is.