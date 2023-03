Kozma Erzsébet nemcsak kiválóan vezeti a Bíborvég Általános Iskolát, de pedagógusként is remekül megállja a helyét. Az idei évben bábcsoportjával nem kisebb lehetőséget kaptak, minthogy Veszprémben képviseljék vármegyénket május 11. és 14. között a Bűvös Bábos Fesztiválon.

Zajlik a próba: a decsi diákok bábjátékkal, citerával készülnek a fesztiválra (Beküldött fotó)

– Úgy gondolom, hogy ez egy vissza nem térő alkalom a gyerekek életében, ezért amikor a Nemzeti Művelődési Intézet minket választott, hogy az amatőr gyermekbáb csoportok nemzetközi találkozóján részt vegyünk, természetesen szíves örömest vállaltuk a feladatot – jelentette ki az iskola vezetője, majd folytatta: gyermekkoromban csatlakoztam a Sióagárdi Fecske Bábcsoporthoz, akikkel több színvonalas bábos fesztiválon is részt vettünk, és ahonnan megannyi kiváló eredménnyel tértünk haza. Ezt az élményt szeretném, ha a mi diákjaink is megtapasztalhatnák és átélhetnék.

A sióagárdi bábcsoport 1965-ben alakult meg, Tarlós Lászlóné Edit néni óvodapedagógus vezetésével. A főként mesedarabokat játszó, sióagárdi diákokból álló csoport számos sikert tudhat magáénak.

– Nekem Edit néni egy igazi példakép volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy miatta nemcsak a bábozás mellett tettem le a voksomat, de a pedagógiai pályát is nagyrészben miatta választottam. Mindent tőle tanultam, amiért nagyon hálás vagyok, az így megszerzett tudást próbálom átadni a tanulóimnak is. Másik meghatározó mentorom volt Horváth Andrea, akitől citerázni tanultam meg.

A kép 2015-ben készült az 50. jubileumi Fecskeünnep alkalmával. Horváth Andrea (balról), Kozma Erzsébet, Tarlós Lászlóné Edit néni, a Fecske Bábcsoport alapítója és Pekari Bernadett a jelenlegi csoportvezető (Beküldött fotó)

A sióagárdi csoport 1996-ban meghívást kapott Hollandiába, egy folklór világfesztiválra, amelyen hatvannyolc zenei- és tánccsoport lépett fel öt földrészről.

– Ez volt az első debütálásom a csoport tagjaként és hatalmas élmény volt. A fecskékkel sióagárdi népi játékokat mutattunk be élő citerakísérettel. A hangszer szeretete is innen ered, ami a mai napig tart, hiszen jelenleg is a Gyöngyösbokréta Néptánccsoport kísérő zenekarában, a Görönd citera zenekarban zenélek.

A siógarádi bábcsoporttal több aranyminősítést is szereztek. Vezetőjüket, Edit nénit 2009-ben Egerben UNIMA-díjjal tűntették ki sokévi színvonalas művészeti munkájáért. A település pedig Sióagárdért Emlékéremmel köszönte meg a Fecskék hagyományőrző, szakmai sikerekben gazdag munkáját.

– Sajnos 2009-ben balesetet szenvedett Edit néni, így ebben az évben át kellett vennem a csoport irányítását, három évig dolgoztunk együtt. Ezután Pekari Bernadettnek adtam át a csoport vezetését, aki így már több mint tíz éve dolgozik a sióagárdiakkal.

Szép szakmai sikereik közt kiemelkedő a 2010-es egri országostalálkozón elért aranyminősítésük, melyet A természet csodája című, fekete színházas produkcióval ért el a csoport. A darab rendezője Kozma Erzsébet volt.

– A természet csodája című darab különlegessége, hogy feketeszínházi technikával készült. A díszletek készítésénél UV reagens festéket használtunk, amely az UV lámpa fényére különleges színekben pompázik. A darabot Vivaldi, Négy évszak című műve ihlette, amely egy fa és környezete életét mutatja be a négy évszak alatt.

A bábok tradicionális sárközi népviseletbe vannak öltöztetve (Beküldött fotó)

A Bűvös Bábos Fesztiválra egy teljes éven át tartó felkészülést követően minden megye és minden határon túli magyarlakta terület legjobb gyermekbábcsoportjai érkeznek Veszprémbe.

– Egy bábelőadást fogunk bemutatni, de a közel 400 résztvevővel együtt rövid flashmobokkal is készülünk. A bábjaink tradicionális sárközi népviseletbe vannak öltöztetve, mivel a hagyományainkat szeretnénk majd kicsit bemutatni. Természetesen a darabban helyet kap majd a citera is.

A csoport bábjait, amiket Veszprémbe is magukkal visznek Csaláné Bohli Cecília bábkészítő készítette, akinek művészi alkotásai több kiállításon is megtekinthetők voltak már Tolnában.