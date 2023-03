Vastag Oszkár előadása végén említette, hogy a szekszárdi kórházhoz jelentősen kötődik a számítástechnika bevezetése az egészségügybe, ugyanis majd fél évszázaddal ezelőtt, a legendás főigazgató, dr. Szentgáli Gyula inspirálására, az országban elsőként itt alkalmazták a komputert a gyógyításban. Még a Commodore korszak előtt, lyukszalaggal működő íróasztal nagyságú számítógépeken dolgoztak, alkalmazva az MI vagy AI, a Mesterséges Intelligencia csíráit, összekötötték a kórházi ágyat a számítóközponttal. Később ebből fejlődött ki a Gyógyinfok, a hajdani Szociális és Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja, amely szintén Szekszárdon volt. Ma pedig már informatika nélkül elképzelhetetlen a gyógyítás, a betegellátás.

Mint szemész főorvos, először saját szakterületéről vett példákkal illusztrálta a korszerű technika jelentőségét. Említette, míg korábban a paciensnek utazni kellett, most a szemvizsgálat során a szemfenékről készített fényképet számítógépről elküldik a klinikára, s onnan, szintén interneten, megkapják a szakvéleményt. Már az is gyakori, hogy a fényképek kiértékeléséhez is alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A megfelelő program kiválasztja az elváltozásokat nem mutató képeket, s így a szakorvosnak csak azokat kell vizsgálni, amelyek azt jelzik, hogy szükséges a betegnél a beavatkozás.

A főorvos említette a gyógyításban használt robotokat is. Napjainkban Pesten, Pécsett már ilyen számítógép vezérelte szerkezetek is operálnak orvos felügyelete mellett, s ez hihetetlenül pontos műveleteket tesz lehetővé. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér, az EESZT pedig már szinte alapját képezi a gyógyításnak. Ez rögzíti az emberek egészségügyi adatait, s az orvos ezek alapján sokkal pontosabb diagnózist tud megállapítani. Ez teszi lehetővé, hogy bizonyos esetekben akár telefonon is meg tudja beszélni a beteggel a szükséges terápiát.

A megfelelő gyógyszereket pedig elektronikus úton felírja, felküldi azt a felhőbe, gyakorlatilag egy nagy központi memóriába, s a páciens a gyógyszertárban a klasszikus papíralapú recept nélkül, igazolványára megkapja azt. Ezzel jelentősen csökkent az orvos és beteg közötti fizikai kontaktus, amely egyebek között a fertőzés lehetőségét is csökkenti. Ebben némi szerepe van az elmúlt években oly sok gondot okozott járványnak is. Ugyanis a negatívumok mellett az akkor fontos távolságtartás is segítette, hogy általánossá vált a számítástechnika közvetítette gyógyítás.

Előadása befejezéseként Vastag főorvos elmondott egy Amerikában történt esetek, amely a számítástechnika sokoldalúságát tükrözte. A szülők a reklámok tömkelegében arra kaptak javaslatot, mit vásároljanak gyermeket váró lányuknak. Meglepődtek, mert nem tudtak csemetéjük áldott állapotáról. Kiderült, a mindent vizsgáló számítógépek a leány vásárlási szokásainak megváltozásából vonták le a az egyébként reális következtetést.