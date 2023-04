A környezeti fenntarthatóságra nevelés támogatására és népszerűsítésére első ízben hirdeti meg az E.ON Hungária Csoport a „Föld bajnokai” nevű pályázatát, melyre olyan diákokból, tanárokból vagy akár szülőkből álló iskolai és óvodai közösségek jelentkezését várják, amelyek elkötelezetten tesznek a fenntartható jövőért. A programra olyan közösségi kezdeményezésekkel lehet jelentkezni, amelyekben a közös munka és élmény hozzájárul a gyerekek oktatásához és neveléséhez, rajtuk keresztül pedig tágabb környezetük szemléletformálásához. A legjobb programok megvalósítását összesen 25 millió forinttal támogatja az energiavállalat, egy-egy pályázó akár 2,5 millió forintot is nyerhet. A díjakat a Föld bajnokai ősszel rendezett gálája keretében adják át.

Fotó credit: E.ON Hungária Csoport

– Az ökotudatos szemléletmód nem a tananyag része, hanem észrevétlenül itatja át a gyerekek iskolás mindennapjait – mondta Dicső István, az ökoiskolaként működő budapesti Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatója. – Fontosnak tartjuk, hogy a diákokat a zöld programjaink aktív részeseivé tegyük, és azt tapasztaljuk, hogy ezeket nem feladatként, hanem egy számukra fontos és élvezetes közösségi programként élik meg. Legyen szó a madárbarát parkunk csinosításról, vagy egy közös kupakgyűjtő akcióról, mindenki szereti kivenni a részét a Föld megmentéséből. Egy ilyen pályázat a gyerekeknek még több tudást, tapasztalatot, az intézményeknek pedig hatalmas segítséget jelent a programok továbbfejlesztéséhez.

Az E.ON a Föld bajnokai pályázatokat a megújuló energia, az energiahatékonyság, a klímavédelem, az üvegházhatású gázok, a levegőtisztaság, a vizek védelme, az újrahasznosítás, a természeti erőforrások és a biodiverzitás témakörében várja. A részletes pályázati kiírást és pályázati lapot a Föld bajnokai oldalon találják meg az érdeklődők. A pályázatokat május 1-ig lehet beküldeni az [email protected] e-mail címre.

A beérkező pályázatokat öttagú zsűri bírálja el. A zsűriben Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgatója mellett olyan, - a fenntarthatósághoz és energetikához kapcsolódó – szakemberek és közéleti szereplők foglalnak helyet, mint Ürge-Vorsatz Diána fizikus, az ENSZ klímajelentéseket készítő testületének alelnöke, Kump Edina, környezetkutató, a Körforrás szakmai vezetője és alapítója, Szomolányi Katalin, fenntarthatósági szakértő, a Planet Fanatics alapítója és Pokorny Lia színésznő, a Holnapra is marad című fenntarthatósági szemléletű receptgyűjtemény szerzője.

– Azért fontos az E.ON pályázata, mert az ovisoktól egészen a középiskolásokig mindenkinek ad lehetőséget, hogy ne csak elméleti szinten, hanem a gyakorlatban is meg tudják valósítani azokat a fenntarthatósági programokat, amikre egyébként nem biztos, hogy lenne lehetőségük – mondta el Kump Edina, a Föld bajnokai pályázat zsűritagja.

A zsűri mellett a közönségnek is fontos szerep jut az iskolák és óvodák pályázatainak értékelésében, hiszen a közönség szavazatai alapján is be lehet majd jutni a győztes kezdeményezések közé.

