A városban hagyomány a helyi képviselő-testület humán bizottságának elnöke által összehívott találkozó, amelyen a civil szervezetek beszámolhatnak örömeikről és gondjaikról, és – elsősorban a mindenki számára nyitott – programjaikról. Idén tizenkilenc szervezet képviseltette magát a MAG-Házban rendezett eseményen, ahol Baksainé Kenessei Éva, a humán bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A találkozón bemutatkozott Tóth Györgyi, a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) frissen kinevezett vezetője. Többek között elmondta: a civil szervezetek és a kulturális intézmény kölcsönösen egymásra vannak utalva, szeretné, ha harmonikus lenne a viszony, ami közös műhelymunkában is testet öltene. Tervei között szerepel egyebek mellett egy civil nap megrendezése, a Duna-part, mint programhelyszín szerepének erősítése, az adventi ablaknyitogató megújítása, színházi előadások és más programok – bevételesek is – szervezése.

Célszerűnek tartaná a TOKKK által rendezett programok időbeni összehangolását a helyi buszjáratokkal. Fontosnak tartja, hogy készüljön egy eseménynaptár, amelynek révén a lakosság nyomon tudja követni a város valamennyi jelentősebb civil és intézményi programját.

A találkozón számos civil szervezet említette problémaként a tagság idősödését, az utánpótlás hiányát, de akad néhány olyan egyesület is, ahol ez nem gond. A tolnai civilek igen aktívak, számosan folytatnak valamilyen segítő, karitatív tevékenységet, emellett rengeteg különféle programot is szerveznek. A már hagyományos civil rendezvények sorában idén újak is lesznek: ilyen például a dél-dunántúli társasjáték klub találkozó augusztusban, amit a nemrég bejegyzett Társasjáték Vár Egyesület szervez.

A civil találkozón a Berta Zoltán által vezetett Duna menti Polgári Egyesület, mint a Tolna megyei Civil Szolgáltató Központ címbirtokosa is bemutatkozott. Ennek kapcsán szó esett az állami pályázati lehetőségekről, illetve a civil szervezetek közötti szorosabb együttműködésben rejlő előnyökre is felhívták a figyelmet.