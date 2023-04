A Műemléki Világnap alkalmából átnyújtott kitüntetésről Györköny polgármestere azt mondta, bár személy szerint ő vette át a díjat, de az előzmények, az elődök nélkül ez nem történhetett volna meg, sőt, maga a pincefalu sem létezne.

Braun Zoltán a Budapesten átvett díjjal (Beküldött kép)

– A díj, amit kaptam, kaptunk mindazoknak is köszönhető, akik már ötszáz évvel ezelőtt is meghatározó mennyiségben készítettek itt bort, és szolgáltathatták be a simontornyai szandzsába. Az 1718-ban élt földesúrnak, Meszlényj Jánosnak is jár az elismerés, aki szőlőtermelésre és borkészítésre adómentességgel csábított német ajkúakat a kihalt településre, a Kárpát-medencét Kánaán földjének leírva…, és mi lett belőle – címezte a díjat köszönő soraiban a pincefalu megalapítójához.

Megemlékezett azokról, akik Györkönyben – Tolna vármegyében másodikként – az 1800-as évek elején létrehozták a hegytörvényt, de fejet hajtott a sok szorgalmas gazda előtt is, akik 420 présházig jutottak el, az építkezésekben megtartva az arányokat, stílust, ki-ki lehetőségének keretein belül. A háború utáni évekről Braun Zoltán nem sok jót mondott, majd – ahogy fogalmazott – a 80-as évek igénytelen sufnituningja is elérte Györkönyt. – Az akkori elszigetelt zsákfaluban ez "kivágta a biztosítékot" és a helyi tanács szigorúan leszabályozta, hogy mit lehet tenni és mit nem a présházakkal. Ez hatalmas értékmentés volt – emelte ki visszatekintésében.

– Én 2006 óta igyekszem megtartani ezt a gyönyörű pincefalut a Györkönyi Pincehegyért Egyesület tagjaival, a gazdákkal, tulajdonosokkal, a mindenkori képviselőtestülettel és nem utolsó sorban az ide érkező, pozitív visszacsatolást adó vendégekkel – mondta az utóbbi évekre átugorva Braun Zoltán. – Nélkülük nem ment volna, nekik is jár a díj. Mindenkinek, aki felfedezi az örökségét, vigyáz rá, mai köntösbe bugyolálja, de nem cseréli le – hangsúlyozta a györkönyi polgármester, aki köszönetet mondott az ICOMOS vezetésének is, hogy a díjjal bátorít mindannyiunkat a helyi építészeti örökség további védelmére, amely tovább élteti majd a társadalmi és gasztronómiai hagyományaikat is.

Példaadó Műemlékgondozásáért-díjat vehetett át Braun Zoltán, Györköny polgármestere (Beküldött fotó)

Mint mondta 2006 óta eltelt időszakban a pincék jó része megújult, ki önerőből, ki kisebb támogatásból tudta elvégezni a munkákat. Ennek köszönhetően alakult ki a pincefalu mai bájos arculata, amelyet a népi építészet és a szép, természetes környezet együttesen ad. Ezt a munkát ismerték el – véli a polgármester, aki az elismerés miatt kiemeltnek érzi pincefalujukat. Úgy gondolja, ez egyfajta nívót jelent. Reméli, hogy az elismerés segít majd abban, hogy folytatódhat az értékőrző munka és azok az épületek is megújulhatnak a pincefaluban, amelyeknek eddig ez még nem sikerült.

Ahogy már korábban írtunk is róla, elkészültek a Paks-Györköny kerékpárút és a Pincefalu főterének felújítási tervei. Braun Zoltán ezúttal is megerősítette, hogy amint forrás lesz rá, megindulhatnak a munkálatok annak érdekében, hogy turisztikai szempontból még vonzóbbá váljon a falu.