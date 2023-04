– Mikor épült a tamási katolikus templom, és volt-e már korábban ehhez hasonló felújítása?

– Mai formáját 1725 és 1745 között nyerte el a templom – mondja Gőbölös Péter, a plébániai tanácsadó testület tagja. – Azóta ilyen mértékű átfogó felújítás nem volt. Kisebb javítások, festések történtek, és 2007-2008-ban kicserélték a fedélszék héjazatát. Ezek, a mai látható cserepek jó állapotban vannak. Most kívülről falazat-, párkány- és a lábazat-felújítás történik, továbbá az ereszcsatorna- és a villámhárító-rendszer cseréje. A főhomlokzaton a szobrok és a feszület restaurálását is elvégzik. Belül festenek, kicserélik a padlózatot – a szentélyben és a karzaton is –, továbbá korszerű padlófűtési rendszert helyeznek üzembe. Már az orgona restaurálása is folyamatban van.

Állványozzák a templomot, kezdődik a falak javítása. A szerző fotója.

– A plébánia épületén is dolgoznak. Ez két projekt vagy egy?

– Összefüggő, párhuzamosan folyó, összehangolt munkálatok történnek. Közel hatszázmilliós a beruházás. Tavaly októberben adtuk át a munkaterületet a kivitelezőnek, s a tervezett befejezési határidő ez év októbere. A plébánián is van mit csinálni. Falait hőszigetelik, új nyílászárókat kap az épület, új héjazatot és korszerűsített fűtésrendszert. A külső vízelvezetést is megoldják, ami eddig nem volt az igazi. A tetőre napelemek kerülnek, és lesznek belső festési, burkolási munkák. Mindemellett a templomkert is megújul. Kialakítanak egy belső sétányt, és épül egy kis színpad. A településképi szempontból is jelentős, patinás téglafalat (támfalat) ahol szükséges visszabontják, újraépítik, megerősítik. Megszépül a templom, annak környezete, s ezáltal a város is.

Közösségi ház

A napokban kezdték felállványozni a templomot. Ezzel látványos szakaszához érkezett a kivitelezés. Közben a plébánia épületén is dolgoznak, és a templomkertben is mozognak az emberek és a gépek. Kijelölik a sétaút helyét, javítgatják a támfalat. De ez még nem minden! Remélik a tamási egyházközséghez tartozók, hogy a templom és a plébánia felújítása után további elképzeléseiket is megvalósíthatják. Már készülnek a II. ütemre, mely során az 1900-as évek első harmadában a hívek közadakozásából épült Katolikus Közösségi Házat (az úgynevezett régi mozit) újítanák fel. Ezt az épületet az ötvenes években elvették a katolikus közösségtől, államosították és moziként használták. A rendszerváltás után már használaton kívüli, lepusztult állapotban kapta vissza az egyház. Jelenleg raktárként funkcionál, de szeretnék újjáépíteni, és közösségi házként működtetni. Elképzelés tehát van, a pénzügyi forráskeresés még tart.