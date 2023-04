Ez volt az első, a nem a tehetséggondozásban résztvevő, hanem a felnőtteknek szóló olyan program az MCC Hunyadi utcai épületében, amelyet a még nem teljesen elkészült előadóteremben tartottak. A régi hely ugyanis a sok érdeklődő miatt kicsinek bizonyult.

A szorongásos zavarok tüneteiről egy fiatal kutató, Hámori György, az MCC Mindset Pszichológia Iskola Akadémikus Pszichológia Műhelyének oktatója beszélt. A téma fontosságára utal az is, hogy az Európai Unióban évente több mint 60 millióan szenvednek a szorongásos zavarok valamilyen formájától, amelyet az egyik legelterjedtebb mentális zavarok között tartanak számon. A tünetek leginkább a fiataloknál, gyermekeknél és serdülőkorban lévőknél okoznak gondot, és 86 százalékuk átesik mentális zavarokon.

A különböző szorongás típusok nem különülnek el egymástól, csupán azok másodlagos jegyei különbözők, mondta a pszichológus. Ezek függenek az életkortól, a környezettől, de valójában ugyannak a zavarnak különféle formáiról beszélhetünk. Ilyenek az idők kezdete óta vannak, bizonyítják ezt az írásbeliség kezdete óta készült feljegyzések is.

A szorongások, félelmek különböző formái függenek az életkortól is. A haláltól való félelem például nem fordul elő korai gyermekkorban, az csak olyan fejlettségi szinten lehet, a közép, késői gyermekkorban, amikor már fel tudják fogni, hogy halandóak vagyunk.

A külső hatásokról Hámori György elmondta, azok egy egészséges fejlődésben is okozhatnak zavarokat. Ilyen lehet akár a napjainkban zajló ukrajnai háború, vagy a covid. Ezek tudják fokozni a szorongást, de kiválthatnak pozitív hatást is. Folynak a kutatások, de még nem tudni, hogy ugyanattól az ingertől valaki depressziós lesz, vagy az számára fejlődést kiváltó élményt jelent.

Az előadás vége felé szinte záporoztak a kérdések, legtöbb esetben konkrét jelenségekre utalva kértek megoldást. Egyértelmű megoldást jelentő válaszokat ezekre nem kaptak, ugyanis, mondta az előadó, sajnos nincs olyan varázspirula, ami bevéve egy csapásra megszüntetné a szorongásokat. Nagyjából három gyógymód létezik. Egyik az életmódváltás, ez magában egy súlyosabb szorongást nem tud megoldani, leginkább a pszichoterápia szokott segíteni, illetve a használnak a pszichiáterek felírta gyógyszerek. Gyakran a három lehetőség kombinációja eredményes.

Említette, napjainkban kezd divatos terápia lenni a légzéstechnika. Ezt mindenki tudja otthon egyedül is csinálni, s a tapasztalat azt mutatja, lassú légzéssel a kicsi szorongásokat lehet csökkenteni. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ezt egyesek összekapcsolják áltudományos, néha tudományellenes spirituális, de nagyon eladható javallatokkal. Nagyon sok kuruzsló van, aki pszichológiai szolgáltatást próbál eladni, nagy üzlet van ezek mögött, s nem az emberek segítése az igazi cél.

A pszichológia és az ehhez kapcsolódó társtudományok az elmúlt évtizedekben kezdték felfedezni a biológiai funkciók, fiziológiai és genetikai változók, meg a viselkedés változása közötti nagyon összetett kapcsolatokat. Ezek hosszú távon járulnak hozzá ahhoz, hogy megfelelően lehessen diagnosztizálni, kezelni az embereket. Még nincsenek százszázalékos eredmények, hiszen a világ legkomplexebb rendszerével foglalkoznak, az emberi aggyal és a mentális folyamatokkal, de az orvostudomány már hasznosítja az eredményeket.