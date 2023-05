Ez a hőstett volt a magyar szabadságharc egyik legdicsőségesebb pillanata, fontos szempont volt az is, hogy a győzelem után a honvédség jelentős hadizsákmányhoz jutott, így sikerült feltölteniük fegyver és élelmiszerkészletüket is. A budai vár bevételének köszönhetően a dunai vízi útvonal magyar ellenőrzés alá került, ezzel pedig vízi úton sokkal könnyebb volt ellátmányt biztosítani a harcoló alakulatoknak. Amennyiben az 1848/49-es magyar szabadságharcról beszélünk, hozzá kell tennünk, hogy 1849. május 21. több szempontból is fordulópontnak bizonyult, ugyanis ezen a napon állapodott meg Ferenc József osztrák császár I. Miklós cárral 200 000 orosz katona magyarországi bevetéséről.

A Magyar Honvédelem Napján nem csupán ezekről az eseményekről emlékezünk, hanem arra is, hogy minden időben köszönet és elismerés illeti meg a magyar katonákat, hisz ők azok, akik esküjükhöz híven bármely veszélyhelyzetben szolgálják a nemzetet, őrzik Magyarország függetlenségét és békéjét.

