Szirénák hangjától volt hangos a vármegyeszékhely központja pénteken délelőtt. Szerencsére ezúttal nem bajt jelzett a vijjogó hang, hanem azt, hogy a Prométheusz parkba kilátogató gyerekek, óvodás és iskolás csoportok jól érzik magukat. Ott rendezték ugyanis a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös rendőr- és tűzoltónapját.

Az egyik leginkább érdeklődésre számot tartó program a rendőrkutyás bemutató volt, de ezen kívül is számos érdekesség várta a gyerekeket. A különböző járművek mellett megnézhették a rendőrségi drónt, volt fegyverbemutató és kerékpáros ügyességi pálya is. Akik beültek a biztonsági öv szimulátorba, megtapasztalhatták, milyen erejű egy 10 kilométer per órás ütközés, a részegszemüvegben pedig különböző gyakorlatokat végrehajtva, milyen negatív befolyása van az érzékelésre az alkohol- és drogfogyasztásnak. A bűnmegelőzési sátornál abban segítettek az érdeklődőknek, hogyan kerülhetik el az áldozattá válást, mindemellett rendőrségi és határvadász toborzást is tartottak.

A katasztrófavédelem ugyancsak kitett magáért. A füstsátorban azt próbálhatták ki a gyerekek, milyen az, amikor a tűzoltók korlátozott látási viszonyok között dolgoznak, míg egy VR-szemüveg segítségével tűzeseti sétát tehettek. Több járművet megtekinthettek, így a magasabb fokozatú káresetekhez vonuló katasztrófavédelmi műveleti szolgálat autóját, az erdőtüzeknél használt terepjárót és a katasztrófavédelmi mobil labor kocsiját, melynek felszerelésével azt lehet mérni, került-e mérgező anyag a levegőbe, például egy ipari területen keletkezett tűz során.