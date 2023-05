Azért ne legyen túl mély és maradéktalanul felszabadult az a lélegzet, mert azt is hozzátette: eljött az ideje, hogy az egyes országok veszélyhelyzet helyett olyan betegségként kezeljék a koronavírust, amelyik hosszú távon velünk marad.

A kovid – hogy ebben a megmagyarosodott formában említsük, ha már egyszer minálunk is hívatlan vendéggé vált – immár remélhetőleg nem csap le egyszerre százmilliókra, de azért egyes embereket továbbra is megbetegíthet. A természet tehát tesz róla, hogy ne feledjük: a vírus jóval veszélyesebb, mint a tigris, hogy a közelmúltban Hidasnémeti környékén kilőtt, M237-es számú, svájci jeladós farkasról ne is beszéljünk.

Ami bennünket illet, legyünk tehát továbbra is óvatosak. Ami pedig a vírust illeti, bízzunk abban, hogy minden fenyegető mivolta ellenére sem szenved nagyzási hóbortban és nem akar akkora lenni, mint egy bacilus. De történjék bármi, miként az a bejelentésben olvasható, arra fel kell készülnünk, hogy tartósan itt lesz velünk.

Ez meg volt írva, ha már egyszer annak idején a végtelenül jó szívű Noé ősapánk minden élőlényt felvett a bárkájába. Pedig legalább néhány láthatatlan, az életre veszélyes kórokozót rábízhatott volna az özönvíz tisztító, végleges és megnyugtató megoldást kínáló erejére.