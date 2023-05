A bíráló bizottság a szemle végén úgy döntött, hogy valamennyi ebnek jár az oklevél és jutalomfalat. Azért született három első díj is. A kistestűek mezőnyében a kék szemű, zsemleszínű Zina nyert, a nagytestűeknél a labrador jellegű Dalton, a fajtatiszták kategóriájában a border collier Maya. Az elismeréseket Berlinger Attila, a majális fő szervező intézményének, a Babits Mihály Kulturális Központnak az igazgatója adta át a gazdiknak. Nem mellékes mozzanat, hogy a nevezési díjakból százötezer forint jött össze, ez az összeg a Szekszárdi Kutyamenhelyet segíti.

A majális további részében, már a park színpadán több civil csoport mutatkozott be, így a MESZ Dance Tánccsoport, az MMS - Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, az Iberican Táncegyesület és a Magyar Wing Tsun Egyesület - Leung Ting Wing Tsun Kung Fu. Csengő ének is betöltötte a környéket, hiszen a Tücsök Zenés Színpad is előadta repertoárját. Az Oldtimer Club Pécs jóvoltából pedig a múlt századot idéző autó- és motorcsodák érkeztek a park melletti területre.

A késő délután és este folyamán a közönség a Kacagó Bábszínház által előadott, Piroska és a motoros farkas című mesét tekinthette meg. Ezután a Csurgó zenekar, majd Desperado feat. Timi nevű csapat, jelenleg pedig a Kozmix együttes szórakoztatja zenéjével a publikumot.

Hódított, legalábbis részben a retro hangulat a Sárköz székhelyén is. Hiszen a majális alkalmából a rendezvény szervező decsi önkormányzat a régi, jól bevált egy pár virsli-mustár-szelet kenyér kombinációval kényeztette el a közönséget. A készlet erejéig tartó, ingyenes étket késő délután fogyaszthatták el a programok látogatói, akik között ott volt Heberling Tibor polgármester is. A résztvevők a virsli-vacsorát megelőzően a faluház előtti parkolóban tartott, játszóházi kínálatba, valamint az árusok étel és ital termékeibe kóstolhattak bele. A zárást az esti Piknik-mozi jelenti, este nyolc órától a szabad téren vetített, Ne játssz a tűzzel! című, családi vígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők.

Tamásiban Zámbó Erika vezetésével zajlott a táncos fitness bemutató (Beküldött fotó)

A Miklósvári Parkerdő várta Tamásiban a sportmajális közönségét. A rendezvényen a város sportegyesületei mutatkoztak be. Az érdeklődők ki is próbálhatták magukat egyebek mellett a kötélugrásban, a kerékpározásban, az íjászatban vagy éppen a súlyemelésben. Tamási önkormányzati vezetése, így Porga Ferenc polgármester is kilátogatott a helyszínre. A rendezvényről természetesen nem hiányoztak a hagyományos majális elemei sem.