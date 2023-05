Május elsejétől életbe lépett a vármegye- és országbérletek használata. Az új, egyszerűen elérhető, kedvezményes árú bérletek azok számára jelentenek előnyt, akik rendszeresen igénybe veszik a közösségi közlekedést. Busszal vagy vonattal járnak munkába, iskolába, és eddig a havi utazásuk többe került, mint az új bérlettípusok. A vármegyebérlet 9450 forint, míg az országbérletért 18900 forint.

A diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos tanulók mindkettőt 90 százalékos kedvezménnyel vehetik meg, azaz 945 forint, illetve 1890 forint az újfajta diákbérletek ára. Emellett mindenki, aki jogosult valamilyen kedvezményes bérlet vásárlására, az jogosult arra is, hogy tanulói kedvezménnyel váltsa meg a vármegye- vagy országbérletét. A kísérő is jogosult kedvezményre, de azt nem a vármegye- vagy országbérlet megvásárlásához veheti igénybe, hanem mindig csak az adott útra vonatkozó „régi típusú” menetjegy megvásárlásához.

A kizárólag harmincnapos érvényességű vármegye- és országbérleteket a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatain lehet használni. Ugyanakkor országbérlettel a feláras vonatok nem vehetők igénybe a különbözet kifizetése mellett sem – írják az Orszagberlet.hu oldalon.

Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási- és a célállomásuk van. Ugyanakkor egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy a vonat ugyan két megyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás. Az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon. Ugyanakkor a távolsági buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak.

A MÁV-START mintegy 480-480 jegypénztárnál és automatából, a személyes ügyfélszolgálatokon, továbbá a Volánbusz 150 pénztárában tette elérhetővé a vármegye- és országbérleteket. A MÁV applikációval pedig sorbanállás nélkül és papírmentesen lehet megvenni a bérleteket. Jegypénztárnál és automatából másnak is megvásárolhatóak a bérletek, de meg kell adni hozzá a tulajdonos személyazonosításra alkalmas igazolványának a számát.

Fontos, hogy minden jelenlegi jegy- és bérlettípus eztán is megmarad, így mindenki a számára legkedvezőbb megoldást választhatja.

Tóth Róbertné, Gerjen

– Épp most vettem vármegyebérletet. Gerjenben élek, Faddon dolgozom, és eddig napi szinten jegyet váltottam a munkába járáshoz. Volt, hogy egy nap oda-vissza kettőt, mert csak átszállással tudtam utazni. Az új bérlettel Szekszárdra és Paksra is tudok buszozni külön jegyvásárlás nélkül, ezért remélem, hogy megéri, hogy emellett döntöttem.

Fotó: Mártonfai Dénes

Antal Ervin, Harc

– Országbérletet vettem, mert Pécsre járok technikumba, így két vármegyét is érint az utazásom, és ez volt a célszerű megoldás. Diákként ez nekem nagyon megéri, mert feleannyiba kerül most a bérletem, mint korábban. Ráadásul Harcon élek, így arra sem kell külön jegyet vennem, hogy Szekszárdról hazabuszozzak a családomhoz.

Fotó: Mártonfai Dénes

Ludvig György, Tamási

– Buszsofőrként azt tapasztalom, hogy eddig főként a diákok vették meg a vármegye- vagy az országbérletet, a felnőttek pedig inkább most kezdik, hogy lejár az előző havi, hagyományos bérletük. Itt a buszon be tudják olvasni a QR-kódot, és én az előttem lévő monitorom látom, hogy rendben van-e, majd jóváhagyom. Az új bérleteket a buszon is meg lehet venni.