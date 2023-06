A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján közzétette a múlt évi népszámlálás eszmei időpontjában, 2022. október elsején fennálló állapotot. Az adataik szerint Závodon 0,4 százalékkal nőtt a lakónépességszám a 2011. évi népszámlálás óta.

A závodi rendezvények vonzzák a fiatalokat, de több az idős lakos a településen. Fotó: Makovics Kornél

László Attila, Závod polgármestere lapunknak elmondta, hogy Závod lélekszáma harminc éve körülbelül kilencszáz lakos volt. Elöregedő településről van szó, jelenleg kétszázkilencvenegy lakossal, amiből a tizennyolc év alattiak több mint harmincan, a hatvankét év felettiek kilencvenen képviselik a korosztályukat. Ha ezt veszik alapul, akkor három évtized múlva Závod megszűnik létezni. Az egyetlen vigasz, hogy a külföldiek szemében Závod tetszetős, jó adottságokkal rendelkező település, ahol megtalálják a számításaikat: több mint harmincöt ingatlan van a tulajdonukban, és mintegy kilencven külföldi él náluk.

– Sajnos a családtámogatási rendszer, bár nagyon bíztunk benne, Závodon semmilyen áttörést nem hozott. Keresték ugyan az ingatlanokat, de komoly hozzánk települő egy sem érkezett, valamint akiknek letelepedési szándékuk van nálunk, ők is nyugdíjkorhatár felettiek. A fiatalokat nem vonzzák a Závod biztosította mezőgazdasági lehetőségek, amelyekből szépen tudnának élni. Azt is látjuk, hogy a závodi fiatalok nagyon nagy százaléka is elhagyni készül a települést – tette hozzá László Attila polgármester.

Ismertette, nagy fájdalmuk, hogy az önkormányzati lakóingatlanjaikat egyelőre nem tudják felújítani, hogy kedvezőbb lehetőségekkel várják a hozzájuk települőket, valamint az úthálózatukra nem kaptak támogatást. A Kisvejke–Tevel összekötő utat is sajnos kihagyták a fejlesztésből.

– A Závodot és Mucsit összekötő önkormányzati tulajdonú út felújítására is évtizedek óta keressük a pénzügyi forrást. Sajnos úgy látjuk, hogy a rossz utat végül le kell zárnunk, így zsáktelepüléssé válik majd Mucsi – tette hozzá.

Magyarkeszin 16,9 százalékkal csökkent a lakónépességszám az előző népszámlálás óta. Kovács Erzsébet, Magyarkeszi polgármestere elmondta, hogy a lakosságszámuk jelenleg ezeregyszáz körüli. A fiatalokat azzal az önkormányzati rendelettel tudják helyben tartani, a településükre csábítani, amely kimondja: a fiatal házasok Magyarkeszin vásárolt házuk felújításához kétszázezer forint támogatást kapnak.

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (csok) biztosította támogatási kedvezményeket igénylik, arra hivatkozva több fiatal lett náluk háztulajdonos a múlt évben. A településen zajló beruházásokról ismertette, hogy sikeres pályázataiknak köszönhetően az idei évben elkezdődhet a külterületi utak és a művelődési ház energetikai felújítása.

Koppányszántón is nő az idősek száma

A KSH adatai szerint Koppányszántón 8,7 százalékkal csökkent a lakónépességszám a 2011-es népszámlálás óta. Niklai Gábor, Koppányszántó polgármestere lapunknak elmondta: községük idősödő település. A munkalehetőség hiánya miatt a fiatalok vidékre költöznek, és nincs olyan sok használható épületük, ami vonzaná őket. A településen található egy-két eladó ház is felújítást igényel. Koppányszántón jelenleg kicsivel kevesebb mint háromszázharmincan élnek, a lakosság mintegy hatvanöt százaléka az idős korosztályba tartozik.

– Lakosaink életminőségét javítjuk, tisztán, rendezetten tartjuk a települést, fejlesztünk, minden évben pályázunk. Utakat, járdákat újítunk fel, kommunális gépekre pályáztunk. Hozzátette: Koppányszántó kedvező elhelyezkedésű. Rendelkeznek kempinggel is, amelyet angolok üzemeltetnek, így elég sokan megfordulnak náluk.