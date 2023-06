Hangyáné Horváth Katalin elnök elmondta, az volt a céljuk, hogy minél több embert megmozgassanak. A programon kézművesek várták az érdeklődőket, akiknél nemcsak a kész munkákat lehetett megnézni, hanem azt is, miként készül egy-egy darab. A szövést, a neccelést, a horgolást és a kötést is meg lehetett ismerni, az egyesület tagjai pedig a térségre jellemző fehérhímzést és a tökmagvirág-készítést mutatták be.

Hangyáné Horváth Katalin azt vallja, hogy múlt nélkül nincs jövő, ezért szeretnék tovább vinni, amit az ősök hagytak rájuk. Mint mondta, kis közösség az övék, de büszke az egyesületben tevékenykedő hölgyekre, és az egyetlen férfi tagra, a falu polgármesterére, Récsei Gáborra. Hozzátette, a mindenkori önkormányzat kezdetek óta támogatja az egyesület munkáját.

Beküldött fotó.

Az elmúlt években a lakosság segítségével – ezért nekik is jár a köszönet – összegyűjtötték a település tárgyi és írásos emlékeit, és berendezték Szakcs tájházát. Az elnök kiemelte, hogy mindenkinek hálás, aki valamilyen módon hozzájárult az egyesület tevékenységéhez, és a rendezvényük sikeréhez, köztük a szakcsi óvodásoknak és iskolásoknak, a pincehelyi és a kocsolai táncosoknak, valamint a falu ifjú zenészeinek.

Tervekből eztán sincs hiány. Az egyesület nemrégiben megvásárolt egy 1700-as években épült, kitéglázott bor- és dézsmapincét, amely a művelődési házzal van összekötve. Ezt szeretnék rendbe tenni.