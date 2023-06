A hétvégén a fővárosban jártunk, és egy thai étterembe mentünk ebédelni, ahol legnagyobb meglepetésünkre két angolul beszélő pincér jelent meg, akik feltették a nagy kérdést: „Do you speak english?” Már évek óta nem kellett használnom az idegen­nyelv-tudásomat, de gondoltam, legalább gyakorlom kicsit a nyelvet. Mindent sikeresen lerendeltünk, először még örültem is neki, de kicsit jobban belegondolva furcsa volt, hogy ilyen szituációba keveredtünk Budapesten. Fel is vetődött a kérdés bennünk – vajon, ha valaki nem tud angolul, rendelni sem tud? Fizetésnél került pont az i-re, ugyanis egy magyar lány állt a kasszában, aki elmondta, azt hitték, külföldiek vagyunk.