Az idei nyáron a tíz éve indított Nyári Diákmunka Programot a korábbi évek tapasztalatait felhasználva, három és félmilliárd forinttal támogatja a kormány, mondta dr. Horváth Kálmán főispán. Ez szolgálja a fiatalkori inaktivitás csökkentését, segíti a korai munkatapasztalat megszerzését, s természetesen jövedelmet is biztosít a 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákoknak.

A program két pillérre épül, egyik az önkormányzati diákmunka, ahol az önkormányzatnál napi 6 órát dolgozó fiatalok munkabérét a kormány biztosítja, a másik a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén végzett tevékenység, itt a munkáltató a munkabér összegének 75 százalékát kapja támogatásként. Ez egyébként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében havi 222.300, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174 ezer forintos összeg vehető figyelembe.

Gyurkovics János alpolgármester elmondta, Szekszárdon az önkormányzat 18 diákot szeretne foglalkoztatni. Úgy tervezik, tizenkét diák a város zöld brigádjában, négy a városüzemeltetésnél, s egy-egy pedig a anyakönyvi-, illetve az adóosztályon dolgozik majd.

Némedi Ágnes, dr. Horváth Kálmán és Gyurkovics János tartottak sajtótájékoztatót a Kormányhivatalban. (Fotó: Mártonfai Dénes)

Némedi Ágnes a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője felsorolta, hogy a program során kik foglalkoztathatnak diákokat. Így az önkormányzatok mellett az önkormányzati cégek, a versenyszférában pedig a mezőgazdasággal, vendéglátással foglalkozók. Ők az igényüket a cégkapun nyújthatják be a kormányhivatalba. A diákok is jelentkezhetnek ügyfélkapun, a lakóhelyük szerint illetékes járási kormányhivatalnál, de személyesen is regisztráltathatják magukat a foglalkoztatási osztályon.

Tolnában, az előző nyáron kétszáz munkaadónál 721 diák jutott átmeneti munkavégzési lehetőséghez, idén úgy számítanak, nyolcszázan lesznek. A munkaadók most inkább rövidebb, 4 órás munkaidőben szeretnének a korábbinál több diákot foglalkoztatni.