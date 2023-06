Laszk Gábor polgármester tájékoztatta lapunkat, hogy a szakadáti italbolt épületének megvétele még a múlt évben történt. A szakadáti önkormányzat képviselőtestülete közösen döntött úgy, hogy nem hagyja veszni a legalább ötven éves italbolt épületét, amely már jó néhány éve nem üzemel. A képviselő-testület döntése alapján az Áfész-tól vette meg az önkormányzat az épületet.

Laszk Gábor polgármester a szakadáti italbolt előtt, amelyből közösségi házat alakítanak ki. Fotó: beküldött kép.

– Az italboltot szakadáti lakosok építették ötven-hatvan évvel ezelőtt. Idős emberek, munkások jártak oda rendszeresen, kora hajnalonta is, este is, templomba járva jövet-menet. Mintegy ötven négyzetméteres létesítményről van szó, amely söntéssel, kocsmapulttal rendelkezik a mai napig. Az elmúlt években ugyan volt próbálkozás arra vonatkozóan, hogy nyitva tartson a kocsma, ám az épület bérlői nem jártak sikerrel, kevés volt a vendég – mondta a polgármester. Elmondta azt is, hogy a kocsmai épület Szakadát egyik színfoltja volt.

– Kisebb rendezvényeket is tartottak benne, például karácsonyi bulikat, névadókat, keresztelőket. A szakadátiak ragaszkodnak a múltjukhoz. Volt arról is szó, hogy egy vállalkozó esztergályosműhelyt alakítana ki a helyiségből, de végül a közösségi ház létrehozásáról döntött a testület – tette hozzá.

Az italboltból készülő közösségi ház tervei már elkészültek, a munkálatok során cserélik a nyílászárókat és a padlózatot, valamint vizesblokkot alakítanak ki. Az italbolt már a kezdetek óta nem rendelkezik vizesblokkal, mert ez annak idején, és később sem volt elvárása a kocsmai vendégeknek.

Az épület rendbehozásának költségei kapcsán az önkormányzat tíz-tizenegy millió forinttal számol, amelyet pályázati összegekből szeretnének finanszírozni. Jelenleg a Leader programban beadott pályázatuk elbírálását várják.

Laszk Gábor polgármester hangsúlyozta, hogy Szakadátnak kiemelten fontos az egykori italbolt felújítása, és közösségi házzá alakítása. Készülnek a július elsejei falunapra, már azzal a gondolattal, hogy milyen jó lenne majd a következő falunapokat az új közösségi házban ünnepelni.