A szekszárdi gyerekeket is a magasba emelték az országos Három Királyfi, Három Királylány mozgalom keretén belül. Idén is a gyermekvállalás és a gyermekek kerültek a fókuszba. Május 10-én délelőtt az Illyés Gyula Könyvtár udvarán idén először flashmob-bal is igyekeztek felhívni a figyelmet a családok legféltettebb kincseire. 11 órakor pedig Szekszárdon is minden gyermeket a magasba emeltek. A rendezvényről bővebben is beszámolunk.

Az eseményről hamarosan bővebb írással jelentkezünk.