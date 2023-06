A rendezvény június 17-én és 18-án, azaz szombaton és vasárnap várta a közönséget. A különleges élményt nyújtó, díjtalanul látogatható légi seregszemle rengeteg érdeklődőt vonzott. A forgatagot honvédségi toborzósátor, katonai hagyományőrzők bemutatkozása, gyermekjátszók, kézművesek kínálata is színesítette.

Vécsei Mihály, az esemény szervezője elmondta, hogy a jelenlévők szombaton délután egy Gripen látványát is nyugtázhatták, ez a könnyű vadászbombázó átsuhant a repülőtér felett. Ugyancsak ezen a napon délelőtt érkezett, sőt, landolt is a mezőn a H145-ös, két hajtóműves katonai helikopter. Ezen két különlegesség mellett AN-2, Cessna 172, Diamond 20, Bulldog, sárkányrepülő, autogyro, Robinson 44 helikopter és hátimotoros siklóernyő is szántotta az eget, valamennyi a repülhető típusok és alkalmatosságok közé tartozott. A gyermekek pedig találkozhattak a magasból aláereszkedő Süsüvel. A mesebeli, jóindulatú sárkány pihentette a szárnyait, hiszen mindkét napon repülőgép hozta Őcsénybe.